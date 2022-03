A Cargèse, le dernier adieu à Yvan Colonna

Aux alentours de 14 heures, le convoi arrive. Une halte pour un moment de recueillement, comme l’indiquait l’avis de décès, « dans sa maison et devant ses oliviers, laissés un jour de mai 1999 », date à laquelle Yvan Colonna avait débuté sa cavale de quatre années. Puis le cercueil, couvert du drapeau corse, revient sur la place. Les hommes se relaient pour le porter dans tout le village. La foule suit en silence.



Enfin, le cortège rejoint l’église, où une foule dense l’attend. Le parvis, comme les rues adjacentes, sont noires de monde. Plusieurs milliers de personnes sont venues. Difficile de dire leur nombre avec précision. Environ 4 000, selon le service de sécurité présent sur place. Parmi elles, des cargésiens, des amis, des membres de la famille, mais aussi de nombreux militants et élus nationalistes comme le président du conseil exécutif Gilles Simeoni, le leader de Core in Fronte Paul-Felix Benedetti ou encore le maire de Porto-Vecchio Jean-Christophe Angelini.