A Capicursina : Anthony Quilici dans la tourmente

Au terme de cette journée pour le moins difficile les courageux, et dévoués, organisateurs de l'AS Figarella ne manquaient pas de faire part de leur satisfaction aux concurrents, aux bénévoles, au PGHM, à l'hélicoptère de la Sécurité civile et à Olivier Grimaldi, un concurrent qui n'a jamais abandonné le coureur, blessé, sur le parcours."La journée a été très éprouvante avec un temps plus que capricieux !Nous tenons à remercier tout les acteurs de cette année.Vous coureurs qui avez bravé le temps pour arriver au bout et avec le sourire !Nos incroyables bénévoles qui ont assuré toute la journée dans le froid et la pluie sur le parcours et l'arrivée !Tout nos partenaires qui nous on permis de faire vivre la course ENCOREKrono corsica pour sa qualité et sa réaction pour faire face à toutes les situations.

Le PGHM de Corse qui a assuré le sauvetage d'un concurrent blessé ainsi que l'hélicoptère de la sécurité civile et à son pilote qui a opéré un sauvetage incroyable.



A Olivier Grimaldi, coureur qui est resté avec le concurrent blessé et qui a su prendre soin de lui, un énorme merci pour tout !



Quant au concurrent il va très bien : après une visite à l'hôpital et avec des canistrelli, de La Pietra et du fromage il est prêt à repartir en Allemagne !"