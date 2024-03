A Calvi, les pompiers poursuivent leur formation de sauveteurs côtiers

Le Service d'Incendie et de Secours de Haute-Corse s'associe cette semaine au SIS de Corse-du-Sud pour orchestrer un stage de formation de nageurs sauveteurs côtiers à la Station de Recherches Sous-marines et Océanographiques de Calvi, Stareso. « Cette collaboration est essentielle pour renforcer nos capacités en matière de sauvetage aquatique », explique l’adjudant chef Vincent Touret, conseiller technique départemental du sauvetage aquatique du SIS 2b.



Cinq stagiaires du 2A et sept du 2B ont été sélectionnés pour ce programme intensif visant à élever leur niveau de compétence dans le domaine du sauvetage en milieux aquatiques. « Ce stage fait suite à un processus de recrutement initié en septembre 2023 », précise Touret. Après une année de présélection et de tests rigoureux, ces sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires sont désormais prêts à relever le défi. « Nous nous concentrons sur une approche pratique, mettant en scène des situations d'urgence pour préparer au mieux nos stagiaires », explique-t-il. Le stage, qui comprend à la fois des volets théoriques et pratiques, permet aux participants de se familiariser avec les protocoles de sauvetage dans des conditions extrêmes. « Ils sont immergés dans des simulations où ils alternent entre les rôles de sauveteur et de victime », ajoute Touret.