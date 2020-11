A Calvi aussi les petits commerces appellent au rassemblement

Les annonces faites par le Président de la République et détaillées par le Premier ministre Jean Castex et d'autres ministres concernés sont loin de faire l'unanimité, notamment chez les petits commerçants qui dénoncent des inégalités.

" Nous avons déjà payé très cher le premier confinement. Ensuite nous avons fait des efforts importants en investissant dans du matériel et des produits pour garantir la santé de nos clients et voila qu'aujourd'hui on nous demande de baisser rideau alors que d'autres ont tous les droits. Nous comptons bien nous organiser pour contester ces mesures et revendiquer notre droit à travailler, à sauver nos emplois" prévient une commerçante.

Affaire à suivre.