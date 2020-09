À Calvi, 615 élèves prendront jeudi le chemin de la rentrée

Ce mardi matin à 10 heures, dans les locaux du Pôle Enfance de Calvi, Sandra Vautier, adjointe au maire de Calvi, en charge des affaires scolaires, de la jeunesse et de l'enfance, tenait sa première conférence de presse, avec toutes les mesures sanitaires qui s'imposent.

Avec à ses côtés Béatrice Beretti, directrice du Pôle Enfance, l'élue calvaise, enseignante depuis 28 ans, directrice de l'école Pierre-Bariani depuis maintenant 17 années est revenue dans un premier temps sur l'année scolaire écoulée, rappelant la fermeture des établissements prise en concertation avec les directeurs d'établissements et l'Éducation Nationale

" En raison de l'épidémie du Coronavirus suivi du confinement, en concertation avec les directeurs des établissements et l'Éducation Nationale, et après avis pris auprès des parents, le 5 mai dernier, le maire de Calvi a pris la décision de fermer les écoles.

Cette fermeture nous a permis de mettre en place toutes les règles sanitaires imposées par la Gouvernement et l'Éducation Nationale : points d'eau pour se laver les mains, gel hydroalcoolique, marquage au sol, règles de distanciation.... si bien que lorsque il a été décidé le 16 juin dernier de rouvrir les écoles Loviconi et Bariani nous étions prêts. Les écoles maternelles restaient elles fermées" précise Sandra Vautier.

" Dès mon élection en mars dernier, du fait que nous soyons une station touristique, j'avais émis le souhait que la structure multi accueil habituellement fermée au mois d'août soit maintenue ouverte afin d'offrir une solution aux parents confrontés à des problèmes de garde de leurs enfants" poursuivait-elle.

Malgré l'épidémie, cela a pu se faire en partie au mois d'août avec un accueil limité à 30 places, profitant ainsi à 40 familles.

Il en a été de même avec l'ALSH (Centre aéré) milité également à 30 places, permettant avec le jeu de roulement à 70 familles d'en bénéficier.

Pour ce qui est de la rentrée le jeudi 3 septembre, ce seront donc 615 élèves qui effectueront leur rentrée dans les écoles maternelles Santore et Cardellu et dans les écoles élémentaires Loviconi et Bariani.

Pour cette rentrée 2020, la 4ème classe de l'école Cardellu sera opérationnelle tout comme la cour entièrement rénovée. Cette réalisation permet de supprimer la classe provisoire de Santore qui avait été mise en place.

Toujours dans le domaine des écoles, les crédits sont arrêtés et les travaux de rénovation de la salle polyvalente peuvent débuter. Par ailleurs, selon leurs souhaits et dans le cadre de la politique du tout numérique à l'école, les écoles Bariani et Loviconi vont percevoir selon leurs souhaits tableaux numériques, tablettes ou ordinateurs. La structure multi accueil et la cantine seront opérationnelles le 3 septembre. Les transports scolaires de Campo Longo reprendront le lundi 7 septembre."



La MDA dans l'attente du feu vert de l'ARS



Autre sujet, et non des moindres, celui du projet d'une Maison des adolescents dont on parle depuis bien longtemps mais qui tarde à voir le jour:

" Ce dossier a été initiée par Annie Falcucci, adjointe sous la précédente mandature.

Le projet est de créer à Calvi une antenne de la MDA de Bastia.

Pour cela, la Municipalité de Calvi, sous l'égide du maire Ange Santini, met à disposition des locaux pouvant accueillir du personnel et les adolescents.

Comme vous le savez,, Marcel Ruffo, pédopsychiatre assure tous les mois une permanence à Calvi et suit de très près plusieurs adolescents. Ses frais de déplacements en Corse sont pris en charge par la Municipalité. . Aujourd'hui les locaux sont à disposition, le dossier est bouclé mais nous sommes toujours dans l'attente du feu vert de l'Agence Régionale de Santé en Corse.".