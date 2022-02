A Borgo, un projet d'apprentissage pour faciliter la réinsertion des détenus

Sur un terrain agricole, à quelques mètres du centre pénitentiaire de Borgo, Antoine, taille un arbuste à la tronçonneuse. Sous l’œil attentif d’un gardien de la prison, lui et quatre autres détenus se forment au métier de paysagiste. Tous ont moins de 29 ans et purgent une peine aménageable. Depuis le 13 décembre 2021, quatre fois par semaine, six heures par jour, ils peuvent sortir des murs de la prison pour travailler sur les sept hectares d’espaces verts appartenant au centre pénitentiaire.



« Ça fait du bien au moral de sortir un peu et de travailler. Ça nous permet de valoriser notre temps en détention et de mieux préparer l’avenir », confie Jean-Étienne, un autre détenu de 26 ans. À ses côtés, la directrice du centre pénitentiaire, Julie Latou, acquiesce d’un signe de tête discret. « Cela fait partie d’une expérimentation. Le but est de mettre en pratique l’apprentissage en prison mais pour l’entretien des espaces verts, il faut bien en sortir. Je prends des risques mais cela permet aux détenus une réinsertion plus facile », affirme-t-elle.