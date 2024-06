A Bonifacio, le défi de la championne de wingfoil Flora Artzner, engagée contre le surtourisme

"Concilier l'accueil des touristes avec la protection de l'environnement"



Et pour venir en Corse, elle a montré l’exemple, embarquant à bord du voilier La Louise à Sanary-sur-Mer. Ce qui n’est pourtant pas une partie de plaisir pour elle : « C’est peut-être fou par rapport au sport que je pratique, mais j’ai énormément le mal de mer ! Et pendant la traversée, j’ai été malade, faut pas se mentir, mais je le referai sans hésitation. » Arrivée à Bonifacio, elle a rencontré le directeur de la Réserve des bouches de Bonifacio, Jean-Michel Culioli, pour échanger notamment sur les zones de quiétude qui avaient été mises en place l’an dernier par l’assemblée de Corse, en vue de protéger les îles Lavezzi du surtourisme. Un échange de professionnel à professionnel, puisque Flora Artzner a été pendant sept ans chargée de projets biodiversité dans des parcs naturels, notamment aux Antilles. « Le but, c’est de concilier l’accueil des touristes avec la protection de l’environnement, et ces zones de quiétude ont été très bien mises en place, souligne-t-elle. Et dans un endroit aussi touristique, ce n’est pas facile, je leur tire mon chapeau. »



Mais ce n’est pas tant aux Corses que Flora Artzner veut s’adresser : « Les Corses ont conscience de la beauté de leurs paysages et ont vraiment envie de les protéger. » Elle encourage plutôt les touristes à mieux réfléchir à leurs dates de séjour : « A choisir, il vaut mieux venir en automne, car au printemps, c’est la saison de la nidification des oiseaux. Et en juillet, août, tant de monde qui vient en même temps, c’est l’enfer. » Selon une étude récente, le tourisme serait responsable de 8 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, les trois quarts étant dues au transport aérien.