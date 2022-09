A Bastia, une trentaine de personnes rassemblées pour la paix

Ce mercredi 21 septembre marque la Journée internationale pour la paix . À c ette occasion, plusieurs association s , telle que Per a Pace, Femmes Solidaires, Utopia Corsica, Ava Basta, Sénégalais de Corse, La Li gue des droits de l'homme, le collectif Solidarité Corse-Ukraine Bastia, mais aussi le Parti communiste français , appelaient à se rassembler. C'est notamment l e cas à Bastia où une trentaine de personnes se sont réunies vers 19 heures au rond-point Nogues .



Créé en 1981 par l’ Assemblée générale des Nations Unies, cet événement qui cette année avait comme thème " mettre fin au racisme et bâtir un monde de paix " , invite tous les peuples et les états à respecter 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu. Et le rassemblement de ce soir a évidemment eu un écho particulier avec la guerre en Ukraine et les dernières déclarations de Vladimir Poutine, dans la matinée.



Une deuxième manifestation qui a rassemblé environ 60 personnes a eu sur la place Abbatucci à Ajaccio.