A Bastia, un "drive" pour sécuriser le dépistage du Covid-19

Un barnum est planté depuis ce 9 avril sur le parking du laboratoire Vialle à Furiani. Les patients s’y rendent sur rendez-vous - et sur prescription - à intervalle de dix minutes. Ils ne sortent pas de leur voiture tandis qu’un biologiste, ou une infirmière, vient à eux pour effectuer un test de depistage au Covid-19. Après avoir vérifié l’identité du patient, le praticien effectue un test PRC ("polymerase chain reaction").L’opération ne dure que quelques secondes et consiste en un prélèvement naso-pharyngé (gorge, nez, nasopharynx) qui se fait à l'aide d'un petit écouvillon (goupillon) inséré dans le nez et le résultat est disponible sous 24 heures.Mais attention. Pas tou tle monde ne peut s'y rendre .Ce n'est pas parce que l'on présente des symptômes semblables à ceux provoqués par le coronavirus que l'on va pouvoir bénéficier d'un test diagnostic. À ce stade 3 de l'épidémie, le test PCR est réservé aux patients présentant une symptomatologie respiratoire hospitalisés en réanimation, aux patients avec des symptômes évocateurs de Covid-19 hospitalisés, et depuis le 7 avril, aux résidents et professionnels travaillant dans les Ehpad et établissements médico-sociaux.Il ne faut en aucun cas se rendre directement dans les laboratoires de biologie, mais les appeler au préalable, et seulement si l'on une prescription médicale, fournie par un médecin traitant ou un centre maison Covid-19.Ce jeudi 9 avril, le drive a été limité à 30 personnes pour tester le dispositif. Au vu du bon fonctionnement, Jean-Michel Vialle déclare : "nous sommes à même d'augmenter la cadence et les établissements de soins peuvent également nous transmettre les tests que leur personnel réalise en interne s'il y a des cas suspects."