À Bastia, le feu de la Saint-Jean a une nouvelle fois illuminé la nuit

Chaque année, au début de l'été, Bastia célèbre la Saint-Jean. Ce lundi 24 juin n'a pas fait exception. Dès 16 heures les cloches ont résonné à travers la ville, annonçant cette journée de fête. Les fidèles se sont rassemblés en grand nombre pour assister à une messe solennelle présidée par le cardinal François Bustillo, dans une église bondée.



Dans son homélie l' évêque d'Ajaccio a rappelé l'importance de Jean Baptiste, dont la nativité est célébrée le 24 juin, devenue une solennité depuis la réforme liturgique récente. Jean Baptiste, dernier prophète et précurseur du Christ, fils d’Élisabeth et de Zacharie, est honoré non seulement pour son martyre le 29 août, mais surtout pour sa naissance, à l'instar de Jésus et de Marie.