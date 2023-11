À Bastia, le Black Friday devient incontournable pour les commerçants

Impossible de rater les promotions alléchantes sur les vitrines du centre-ville de Bastia . Sur le boulevard Paoli, les commençants rivalisent d’affiches toujours plus grandes et de remises tapageuses pour attirer les clients. En effet, ce vendredi 24 novembre c'est Black Friday, une période de solde exceptionnelle à moins d’un mois des fêtes de Noël. Importé des États-Unis, le Black Friday était traditionnellement une journée de promotion exceptionnelle qui se déroulait le dernier vendredi du mois de novembre, le jour suivant Thanksgiving. Depuis une dizaine d’années, le phénomène est arrivé en Europe et les commerçants s’y sont également mis, allant jusqu’à prolonger la période des promotions. « Chez nous, le Black Friday dure une semaine et va du lundi 20 au lundi 27 novembre, indique Emmanuelle, la responsable de la boutique Mango depuis 22 ans. Pour nous, le Black Friday a le même impact que les soldes en termes de ventes. Nous faisons de très bonnes démarques, de -20 à -50%, et les clients en profitent surtout pour acheter des manteaux et des pulls ».

Dans les allées du magasin, il est en effet rare de voir des clients sans une pile d’habits sous le bras. « Il y a des affaires pour moi, mais aussi pour mes proches, glisse Maeva dans un sourire. La trentenaire profite des remises pour faire ses achats de Noël, elle qui était « déjà venue faire du repérage ces dernières semaines sur les articles qui me plaisaient et pour les cadeaux de Noël ». Elle a donc attendu la fin du mois pour se faire plaisir, « c’est une manière de faire des économies et de pouvoir acheter plus de cadeaux pour moins cher », précise-t-elle.





Se faire connaître et accroître la visibilité



Un peu plus loin sur le boulevard, Mélanie, la nouvelle responsable adjointe de la boutique Geox, attend les clients. Comme d’autres, elle a également démarré les promotions du Black Friday dès lundi, mais avec un engouement moins marqué que chez d’autres commerçants. « Par rapport à la concurrence, nous avons dû avancer les dates du Black Friday pour commencer le 17 novembre, précise la responsable adjointe. Ça nous a permis de déclencher plus de visibilité et de passage en magasin ». Sur les modèles exposés en magasin, seuls quelques-uns sont soldés, et si cela ne se traduit pas forcément par des ventes, le résultat reste néanmoins positif selon Mélanie. « Les gens viennent, regardent, découvrent la marque mais ce n’est pas pour autant que nous faisons des chiffres astronomiques, concède-t-elle. Néanmoins, cela arrive que nous déclenchions des ventes sur des produits non soldés de la nouvelle collection et que les clients en profitent pour pouvoir acheter en promotions d’autres articles ».







Pour les boutiques à la fréquentation plus confidentielle ou qui viennent de s’installer, le Black Friday est surtout l’occasion de se faire connaître des Bastiais, à l’image de ce que propose la boutique TBS qui a ouvert ses portes au mois d’août. À l’inverse des autres commerçants de la rue qui ont débuté les promotions du Black Friday dès lundi, ce magasin a décidé de commencer ses promotions le mercredi 22 novembre. « C’est sûr, les promotions attirent les clients, assure Yvonne, la responsable de TBS, qui a installé un portant de manteaux et de pulls soldés entre -20 et -40% à l’extérieur de sa boutique. Déjà la semaine dernière, les clients nous demandaient quand commenceraient les promotions du Black Friday. Je sais que certaines personnes se sont retenues d’acheter avant les soldes, mais ils ne représentent pas la majorité de nos clients. Souvent, les plus prévoyants préfèrent acheter au prix fort, même s’ils savent que le Black Friday arrive, de peur qu’il n’y ait plus leur taille au moment venu ». Le Black Friday reste néanmoins une bonne opération pour ce magasin, qui voit sa fréquentation s'améliorer sur ces derniers jours.



Tous les commerçants espèrent que le Black Friday lance les ventes pour la saison des fêtes, celles où ils réalisent une part importante de leur chiffre d’affaires annuel.