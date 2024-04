A Bastia, la troupe "La Réplique" révolutionne le théâtre avec son nouveau concept

« C’est un tout nouveau concept où le public dicte aux acteurs ce qu’ils doivent jouer », explique Christophe Di Caro, créateur de la troupe, metteur en scène, auteur… Christophe et sa troupe ont créé cette troupe en 2022 juste après la fermeture de la MJC de Furiani. « Nous voulions en effet poursuivre notre aventure sur les planches. On se retrouve ainsi toutes les semaines dans ces locaux mis à disposition par la mairie ».

Ils sont une dizaine de comédiens amateurs à avoir rejoint Ch. Di Caro pour des séances hebdomadaires. « On puise dans le théâtre de boulevard, les comédies d’auteurs célèbres ou des saynètes de ma plume ». Ainsi « La Réplique » a-t-elle déjà monté sur scène des pièces aussi diverses que Knock, Monty Python, Le Malade imaginaire, Le médecin malgré lui…



Mais ces vendredi et samedi, Christophe et sa troupe nous proposent : The vignettes show concept. « C’est un tout nouveau concept qu’on étrennera à cette occasion dans le superbe petit théâtre très intimiste de Milou Tomasi. Un nouveau concept de jeu théâtral où le public distribue les rôles, choisit les manières de jouer des comédiens, les fait chanter quand bon lui semble et bien d'autres choses encore. Le public a le contrôle du spectacle à travers des saynètes de 3 à 5 minutes chacune ».



Au programme des saynètes de Courteline que le public rythmera à l'aide du Pipinou (à découvrir !) ! Un spectacle hilarant et tout public comme l’ont pu le constater une vingtaine de personnes lors de deux représentations privées, histoire de jauger le concept, y apporter des modifications. Et de l’humour, il y en aura, pour preuve cet autre clin d’œil malicieux du meneur de la troupe en bas d’affiche : « Gratuit pour les femmes enceintes (test predictor ou prise de sang faisant foi) ».



Après les prestations de ce week-end, la troupe nourrit déjà bien d’autres projets. « On va monter une pièce de boulevard et on a aussi un projet d’écriture », souligne Ch. Di Caro. « Quant à ce nouveau concept, on ambitionne de le jouer dans des petites salles, dans les villages voire dans des restaurants car ce concept s’adapte à toutes sortes d’endroits ».