A Bastia la police renforce la confidentialité pour les victimes de violences

Testé depuis 2020 en Sarthe pour améliorer la prise en charge de victimes de viol ou de violences conjugales, le TAC (Tableau d’accueil confidentialité) a récemment été mis en place au commissariat de Bastia. Symbolisé par deux ronds de couleurs orange et bleu, ce nouveau dispositif d’accueil permet aux victimes de certaines violences de signaler discrètement qu'elles ont besoin d’être prises en compte de manière plus confidentielle dès leur arrivée.



Un premier panneau fixé sur la grille extérieure du commissariat propose à la victime de déterminer une couleur en fonction de l’infraction la touchant. Au bureau de l’accueil, la victime trouve une une nouvelle signalétique et en toute discrétion elle peut indiquer en pointant du doigt si elle vient pour pour un code orange ou bleu. Orange : situation nécessitant une confidentialité renforcée (viol, agression sexuelle, violences conjugales ou intrafamiliales représentées par la couleur orange). Bleu : et les autres infractions (couleur bleue).