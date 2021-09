A Bastia, la nouvelle librairie Alma a ouvert ses portes

L’inauguration a eu lieu ce mercredi au 27 du boulevard Paoli. A peine à l’intérieur, se dégage cette bonne odeur de papier, d’encre... de livres. «L’idée germait depuis 3 ans lorsqu’on a appris les difficultés traversées par la librairie Album où nous travaillions pour certains, collaborions pour d’autres », explique Olivier Rivollier, ancien directeur d’Album.



«Olivier et moi nous nous connaissions à travers nos gouts pour la lecture et des cafés philo et autres animations que j’organisais » ajoute Christophe Di Caro, un des trois associés de cette nouvelle aventure avec Olivier et Françoise Rivollier.

A ces 3 passionnés, s’ajoute un 4ème mousquetaire du livre, Laurent Deville, lui aussi un ancien d’Album.

«Le projet a eu du mal à se mettre en forme car Album a obtenu un léger sursis et sa fermeture a pris plus de temps que prévu», précise encore Olivier Rivollier, «Cela nous a permis de murir notre projet. Au dernier moment nous avons du aussi renoncer à un premier local qu’on visait rue Campinchi. Celui s’avérant bien trop humide pour y stocker des livres».





Anima, Album, Alma



L’enseigne Alma Librairie tire une partie de son nom de l’association de Christophe Di Caro, Alma di Luce, qui organisait Cafés Philo et Coupe de philo des lycées. C’est aussi le terme poétique d’Anima et un nom qui rappelle aussi la défunte Album. «Bastia se devait d’avoir une autre librairie qui est un lieu de culture par excellence. A la fermeture d’Album, on se devait donc de trouver un lieu de substitution », explique encore Olivier Rivollier.



La librairie est spacieuse, lumineuse, dédiée à tous les publics. «On a tout un panel entre le très beau livre et le livre de poche en passant par la BD, le roman, le livre scolaire ou les guides. De plus nous avons étoffé notre offre avec un important rayon Sciences humaines et philosophie », souligne Christophe Di Caro.

«Aujourd’hui nous disposons de 10 000 références et nous sommes en contact avec les plus grands distributeurs qui concentrent l’édition comme avec les petites structures locales comme Albiana, Clémentine ou Piazzola. On est aussi en train de répertorier les auto-éditeurs » indique de son coté Olivier Rivollier.





20% de livres corses



Le rayon corse est lui aussi bien achalandé. Il représente environ 20% du stock avec en hiver des variations pour les fêtes de Noël et en été, un grand choix de guides, cartes et beaux livres pour les touristes. Sur les étagères de bois aussi, des figurines, des objets dérivés, des objets de musée. Comme ils savaient si bien le faire à Album, des séances de dédicaces seront organisées : «Nous avons construit un lieu dédié, un lieu de rencontres, de réflexion, périscolaire. Une nouvelle approche du livre en présence de l’auteur ».

Les partenariats noués à Album, le resteront à Alma avec le Centre Culturel Una Volta, le Festival du film italien, la Dante Alighieri, Musanostra ou encore Arte Mare et Histoires en Mai, le Parc Galea. Autres partenaires, institutionnels eux : la CdC, la CNL ou encore Corse Active s'y sont ajoutés.



Enfin, comme toute bonne librairie qui se doit, un coin papeterie complète cette belle réalisation qui emploie aujourd’hui 4 personnes.





Info ++

Alma Librairie – 27 bd Paoli – Bastia

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h30 à 19h30.