À Bastia la mairie distribue 2 000 colis de Noël aux plus démunis

Ces 2 000 colis ont été confectionnés par l’ESAT, Etablissement et Service d'Aide par le Travail, pour un montant d’environ 120 000 euros. «1 400 colis seront remis à une population en difficulté avec à l’intérieur, chocolats, marrons glacés, papillotes, biscuits, nougats, canistrelli, miel, terrine et muscat pétillant » explique Françoise Filippi, vice-présidente du CCAS. «Le reste des colis est distribué à tous les résidents en Ehpad, aux adolescents hébergés dans des centres, aux personnes suivies par l’association Fratellanza ainsi qu’aux femmes hébergées au CHRS, et enfin aux jeunes en situation de handicap de A Sulana» poursuit Jean Giambelli, directeur du CCAS. Des colis aux contenus variés selon leurs destinataires : produits de beauté, eau de Cologne, linge de maison, chocolats, poste de radio…

CNI a suivi le maire Pierre Savelli, lors de la distribution de ce mardi.



Vidéo