A Bastia l'agence de La Méridionale a définitivement fermé ses portes

Depuis le 22 décembre dernier l’agence commerciale de la Méridionale à Bastia a fermé ses portes définitivement. Après avoir perdu la desserte du port de Bastia pour l’actuelle DSP 2019-2020 et n’ayant pas candidaté sur ce port pour la prochaine DSP qui sera attribuée le 18 février prochain, la compagnie maritime a fait le choix de fermer son agence bastiaise. Une décision lourde de sens et de conséquences pour les 14 salariés sédentaires qui travaillaient dans l’agence mais qui auraient pu bénéficier pour certains d’un reclassement au sein de la compagnie, d’une rupture conventionnelle ou encore d’une reprise par l'autre compagnie maritime, Corsica Linea.C’est une histoire qui durait depuis plus de 20 ans et qui a pris fin ce 22 décembre 2020, une décision motivée selon Marc-Aurèle Orsoni, délégué syndical de la STC et employé de La Méridionale, par « l’absence d’activité commerciale de la compagnie à Bastia, conséquence de la perte de la DSP transitoire de 2019-2020 sur ce site et le fait que la direction ait décidé de ne pas se positionner sur la desserte de ce port majeur pour la prochaine DSP qui sera attribuée en février 2021 ».Aujourd’hui la compagnie aux bateaux bleus et blancs ne dessert plus que deux ports corses qualifiés de « mineurs » que sont Porto-Vecchio et Propriano. Concernant la future DSP « la compagnie se serait positionnée sur la desserte d’un port principal, celui d’Ajaccio, et d’un port départemental qui n’a pas encore été dévoilé ». Malgré les tensions qui avaient éclaté lors des grèves de juin 2019, le syndicat se dit « satisfait de la reprise d’une partie des salariés par la Corsica Linea ».L’agence commerciale de Bastia comptait 14 salariés dont 13 en CDI et un en CDD. Sept d’entre eux auraient été repris par la Corsica Linea quand trois auraient bénéficié d’une rupture conventionnelle. Trois autres seraient encore en discussion avec La Méridionale pour un éventuel reclassement. Pour Marc-Aurèle, il s’agit là d’une petite victoire pour le syndicat « qui s’est toujours battu pour éviter une perte d’emplois sèche pour des salariés qui y travaillaient depuis plus de 20 ans pour certains ».Il avait été construit sur mesure pour répondre aux exigences techniques du port de Bastia. Le Piana, qui mesure 186 mètres de long et peut embarquer 800 passagers, se contente aujourd’hui de voguer au loin des côtes bastiaises pour desservir son nouveau port, celui de Porto-Vecchio. Pour Marc-Aurèle « c’était l’outil idéal pour la desserte maritime de Bastia que la Méridionale a effectué durant des décennies ».Le navire qui avait rejoint la flotte de la compagnie en 2011 fait aujourd’hui partie du passé de l’histoire maritime Bastiaise et tous les regards se tournent vers l’avenir et l’attribution de la prochaine DSP en février 2021 pour une période d’activité située entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2022. Une attribution qui avait fait l’année dernière l’objet de tensions entre La Méridionale et ses salariés qui jugeaient que « la compagnie a fait de mauvais choix pour répondre à cette DSP » , entrainant un mouvement de grève au mois de juin 2019.