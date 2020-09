A Bastia incivilités, dégradations et et voitures brulées inquiètent Julien Morganti

Face à la multiplication des cas de voitures brulées et des dégradations de véhicules dans différents quartiers de la commune de Bastia, le mouvement politique "Un Futur pour Bastia" à s'interroge sur les moyens mis à disposition par les forces de l'ordre contre ces actes qui accentuent le sentiment d’insécurité."Tous les quartiers semblent concernés. Aussi bien sur l’espace public, propriété de la mairie de Bastia comme par exemple le parking de Paese Novu, le parking Saint François ou le parking de la gare de Lupinu que des espaces privés comme les parkings du parc locatif de la cité des Lacs, des Monts et des arbres dans le quartier Aurore, propriété de l’OPH de Corse. - détaille Julien Morganti dans le courrier adressé ce mercredi 23 septembre à François Ravier, préfet de la Haute-Corse et à Valérie Zettor commissaire de la DDSP du département."Dans un contexte de tension économique et sociale, nous souhaitons connaître les actions prioritaires à mener par vos services. La population ne peut pas être otage des carences organisationnelles des institutions compétentes dans ce domaine." - continue le conseiller municipal qui rappelle que la situation du commissariat de Bastia, qui a perdu une centaine d’effectifs depuis les années 2000, accroit ce sentiment d’abandon."Il est de votre responsabilité, - termine l'élu d'opposition - en partenariat avec les collectivités territoriales et notamment la mairie de mettre en place un plan d’action. C’est par le renforcement de l’ilotage de proximité et par des patrouilles plus fréquentes que ces dégradations pourront cesser."