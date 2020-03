A Bastia, bénie par le Père Nicoli, le Saint Sacrement a pris de la hauteur pour « Les 24 heures pour le Seigneur »

A midi les cloches de l’église ont sonné à toute volée, accompagnées par la sirène du « Pascal Paoli » de la Corsica Linea, amarré non loin de là, au port de commerce. Après quelques prières au Seigneur et à la Vierge Marie, le Père Georges Nicoli et son vicaire, l’abbé Paolo-Victor Lombardi, ont porté le Saint Sacrement tout en haut du clocher.« Face au virus chacun se bat comme il peut et se garde de contaminer les autres en restant à la maison. En tournant nos prières vers le Seigneur, nous lui demandons son aide pour combattre ce mal. Ainsi, ces 24 heures pour le Seigneur étant annulées, j’avais choisi de faire sonner les cloches à la volée pour indiquer à la population le moment où nous nous rendrions sur le clocher de Notre Dame de Lourdes»Aux quatre coins de celui-ci, le prêtre a béni la ville avec le Saint Sacrement. Dans les immeubles alentours les gens s’étaient postés sur leur balcon ou ouvert leurs fenêtres, une bougie à la main.« J’avais invité les gens, qu’ils soient près ou très loin de notre église à ouvrir leurs fenêtres, à s’unir par la prière, à allumer une bougie pour manifester notre espérance et notre confiance dans le Seigneur. Préservons nous, préservons les autres, et prions pour que cette propagation cesse. Que Dieu vous bénisse et vous garde."Après avoir récité une prière** puis chanté le «Dio Vi Salve Regina » au sommet de l’église, les prêtres sont redescendus devant l’autel pour prier, prier Dieu, prier le Seigneur, prier la Vierge Marie, l’Immaculée Conception, Saint Joseph, Saint Roch.*vous pouvez re-visionner le direct en suivant ou recopiant ce lien :