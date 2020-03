A deux pas du palais de justice, jouxtant le Bar du Palais, se niche un petit restaurant de produits frais. Au "Plaisir du palais", Mathilde et son papa Jean-Claude, de Figarella, vous accueilleront avec convivialité dans leur établissement sur deux étages. Dans ce petit restaurant ouvert uniquement le midi, les propriétaires des lieux misent sur une carte de saison pour servir des plats très frais comme une escalope de veau à la milanaise, des pâtes à la carbonara mais aussi de très belles salades César.



Son savoir-faire, Mathilde le tient de ses divers voyages en Australie, au Pays de Galles et en Suisse pays dans lesquels elle s'est rendue pour acquérir de l'expérience lorsqu'elle avait une vingtaine d'années. Entre temps, la restauratrice a ouvert 4 restaurants à Bastia avant d'acquérir son petit dernier en face du futur parking Gaudin.



Ce qui fait la force de ce nouveau lieu c'est sans aucun doute la créativité de Mathilde et Jean-Claude qui proposent des plats du jour à petit prix et variés comme des aiguillettes de boeuf, des cigarillos de thon, des pâtes au saumon ou encore du filet de daurade en croûte de sésame.

Tous les jeudis vous pourrez y déguster un bon couscous, ou de la choucroute, du cassoulet ou bien encore une paella. Mention spéciale à l'assiette de charcuterie élaborée à base de terrine, coppa, lonzu et saucisse fabriqués par leurs soins également en vente sur place.