À Albitreccia, le festival « La Petite Robe Blanche » réinvente les codes du mariage

Loin des salons de mariage classiques, l’association Serial Noceuses organise pour la deuxième année consécutive son festival unique « La Petite Robe Blanche », les 19 et 20 octobre au Domaine Cappa à Albitreccia, en Corse-du-Sud. Une nouvelle édition qui réaffirme une vision moderne et authentique du mariage, où la passion des professionnels rencontre la créativité. « Le principe même du festival, par rapport à un salon traditionnel, est de se réinventer à chaque édition pour toujours avoir une tendance d’avance et faire rêver nos visiteurs », explique Angelina Ramazotti, présidente de l’association Serial Noceuses. Ce festival rassemble des prestataires soigneusement sélectionnés pour leur approche singulière et innovante du mariage, tout en conservant une esthétique élégante et authentique.



Alexia Anxionnaz, secrétaire de l’association, renchérit : « Il rassemble des valeurs fortes et des idées non conventionnelles, mais c’est avant tout beaucoup de bonheur, de joie et de partage qui réunissent le public et les exposants. » L’objectif est clair : permettre aux futurs mariés d’imaginer un jour qui leur ressemble, loin des codes traditionnels et des conventions trop figées.



Au programme, une quarantaine de professionnels, des défilés inspirants, et une mise en scène soignée. « Ce sont des professionnels passionnés par leur métier qui ont la même vision que nous sur le mariage. Pour participer à notre festival, ils doivent répondre à certains critères, ce qui garantit aux visiteurs des professionnels dont le travail repose sur la qualité, le professionnalisme et la rigueur », précise Angelina Ramazotti. L’accent sera particulièrement mis sur la décoration et la scénographie, pour offrir une expérience immersive et conviviale.



Le lieu choisi, le Domaine Cappa, n’est pas un hasard. « Le Domaine Cappa qui nous accueille se distingue par son calme, son cachet, son ambiance faite de charme et de simplicité, où les espaces paysagers aux essences endémiques ont été élaborés au fil du temps avec art et passion », raconte Angelina Ramazotti. Situé à Albitreccia, loin de l’agitation urbaine, le cadre naturel offre un écrin idéal pour cet événement. « Albitreccia peut paraître loin, retiré, mais on l’a voulu ainsi », ajoute Alexia Anxionnaz. « Les passionnés, les gens intéressés n’hésitent pas à faire de la route quand ils sont concernés par un sujet. Ici, dans un cadre magnifique, ils pourront rencontrer une quarantaine d’exposants, découvrir les dernières tendances et assister à des défilés inspirants. »