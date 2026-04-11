À Ajaccio, une semaine pour donner aux petites structures les bons réflexes face aux cyberattaques

Les cyberattaques ne concernent pas uniquement les grandes entreprises. C’est le message que veulent faire passer la M3E et la Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien (CAPA), qui organisent, du lundi 2 au vendredi 6 novembre, la Semaine de la cybersécurité à la Cité Grossetti, place Miot, à Ajaccio. « On s’est rendu compte que les cyberattaques avaient augmenté ces dernières années », explique Alexandra Battestini, chargée de projet à la M3E. Elle cite des chiffres nationaux pour 2025 : 40 % des entreprises auraient subi une cyberattaque, ainsi qu’une collectivité sur dix.



En Corse aussi, des attaques et des menaces sont signalées, même si aucun chiffre local précis n’a été communiqué. La semaine s’adresse ainsi aux TPE, PME, indépendants, associations et collectivités. « On a visé large parce que tout le monde est touché », souligne Alexandra Battestini. « On peut se dire : “Je ne serai jamais touché, j’ai trois employés, je n’intéresse pas les pirates.” Mais en fait, si, parce qu’on est plus exposé, moins bien protégé et qu’on peut être une cible plus facile. »



Des conférence et des ateliers pour mieux sensibiliser

Au-delà de la sensibilisation, l’objectif est de transmettre des outils et des réflexes applicables rapidement. Il s’agit aussi de préparer les participants à réagir dans les premières heures après une attaque. « Qu’est-ce qu’on fait si on en est victime ? Il faut savoir quoi faire, qui appeler, quoi mettre en place derrière. Il faut aussi garder des preuves pour pouvoir ensuite aller voir la police », détaille la chargée de projet. Le programme débutera lundi 2 novembre, de 9 h 30 à 11 heures, par une présentation du DISSE — le Délégué de l’information stratégique et de la sécurité économiques — consacrée aux raisons de protéger son activité et aux premières mesures à adopter. Mardi, de 9 h 30 à 11 h 30, le CSIRT Cyber Corsica animera un atelier avec une démonstration des méthodes d’un pirate, des conseils pour évaluer son exposition et des actions faciles à mettre en place.





Mercredi 4 novembre, de 9 h 30 à 11 heures, Boris Brunel, du cabinet CSM, abordera les premières 24 heures après une cyberattaque : organiser une cellule de crise, maintenir les activités essentielles, préserver les preuves et préparer le retour à la normale. Jeudi, une table ronde permettra à des entrepreneurs de partager leur expérience et aux experts d’en tirer des enseignements. Un cabinet d’expertise comptable corse témoignera notamment d’un piratage, sous l’égide de l’Ordre des experts-comptables. La semaine se terminera vendredi 6 novembre, de 9 h 30 à 10 h 30, par une conférence de l’association des auditeurs de l’Institut des hautes études de défense nationale. Elle portera sur les liens entre cybersécurité, évolutions géopolitiques et droit du numérique.





Les organisateurs souhaitent également faire connaître les professionnels et les ressources présents sur le territoire. « L’idée, c’est que les entrepreneurs, les collectivités et les associations sachent que ces experts existent ici. S’ils ont des questions ou rencontrent un problème, ils peuvent les contacter et trouver des solutions à leurs problématiques », indique Alexandra Battestini. Les rendez-vous sont gratuits et accessibles sur inscription. « Venez vous sensibiliser : peu importe votre taille, vous pouvez être victime d’une cyberattaque », insiste-t-elle. Le programme et les modalités d’inscription sont disponibles sur le site m3e-semaine-cyber.netlify.app.









