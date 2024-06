À Ajaccio, une seconde Marche des fiertés pour « défendre les droits » des LGBT

C’est un évènement qui prend une autre dimension dans le contexte politique actuel. L’association l’Arcu LGBTI+ Corsica lance un appel à participer à une Marche des fiertés à Ajaccio le 22 juin prochain. La deuxième du genre, après un rassemblement similaire l’année passée à Bastia. Si cette seconde marche corse était initialement annoncée pour le 29 juin, décision a été prise de l’avancer d’une semaine, du fait de la nouvelle échéance électorale née suite à la dissolution de l’Assemblée nationale. Les organisateurs entendent en effet se servir de l’occasion comme d’une tribune pour « revendiquer les droits » de leurs communautés et pointent la réserve électorale qui contraindra au silence les partis politiques insulaires qui se sont positionnées à leurs côtés. Souhaitant fédérer autour d’elle, l’association l’Arcu LGBTI+ Corsica a en effet lancé un grand appel à la rejoindre, auquel plus d’une vingtaine d’associations, de syndicats et d’organisations politiques ont déjà répondu*. « Nous espérons que d’autres vont nous rejoindre », glissent les organisateurs qui souhaitent mettre l’accent sur une « marche essentielle dans le contexte politique actuel, au regard des menaces pour nos libertés et nos choix de vie ».



Une « remise en cause des droits LGBT » et un contexte politique qui inquiètent l’Arcu



« Nous organisons cette marche pour revendiquer nos droits, occuper l’espace public, célébrer nos existences dans leur diversité, mais également pour nous retrouver, nous rencontrer, renforcer nos liens, nous sentir forts ensemble », explique ainsi l’Arcu en déroulant : « Nous marchons et luttons contre la lesbophobie, l’homophobie, la biophobie, la transphobie, le patriarcat, ses violences sexistes et son cortège de féminicides, le validisme, la sérophobie, la mutilation des personnes intersexes, contre toutes les oppressions et discriminations qui abîment le quotidien de tant d’entre nous, qui parfois nous mettent en danger ». Mais en parallèle, l’association souhaite également dénoncer une « remise en cause des droits LGBT ». « Ces derniers mois, nous constatons en France une offensive violente contre les personnes trans. Ces attaques ont lieu dans les médias, mais également au sein du Parlement », relève l’Arcu en pointant notamment le projet de loi des Républicains examiné au Sénat le 28 mai dernier et visant à interdire toute transition médicale aux mineurs. « Ce projet n’est pas un acte isolé », fustige l’association, « Il s’inscrit dans une période réactionnaire et répressive permettant la radicalisation de la transphobie ».



En outre, l’Arcu s’inquiète du contexte politique inédit en France suite à la victoire du Rassemblement National aux élections européennes et à l’incertitude qui plane quant à l’issue des législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet. « Nous faisons partie des communautés en danger », soufflent les organisateurs, « Il suffit de regarder l’histoire. À chaque fois que des partis d’extrême droite sont arrivés au pouvoir dans n’importe quel pays, les premières populations visées ce sont souvent les minorités sociales, ethniques ou celles qui ont fait des choix de vie liés à leur question de genre ». Dans la même veine, l’association s’inquiète d’une « fracture de la société corse » où « nous assistons à la montée d’idéologies d’extrême droite, notamment par le biais de groupuscules ouvertement racistes, xénophobes et réactionnaires ». « Nous sommes les enfants de la Corse. Gays, lesbiennes, trans, bisexuels… nous aimons notre île et nous comptons y rester. Nous désirons être nous-mêmes sans subir de violences, d’humiliations ou dans le déni de nos existences », posent-ils encore en lançant un large appel à se joindre à la Marche des fiertés dans quelques jours.



Savoir + :

La Marche des fiertés est organisée le 22 juin prochain à Ajaccio, avec un accueil à partir de 14 heures sur la place Abbatucci.



* Les organisations soutenant la Marche des fiertés : Avvene Ghjustu è Resiliente, la CGT Corse, FSU 2A, Aiutu Corsu, a Manca, a Manu Viuletta, Amnesty International, A Reta, C3S, Collages Féminicides Corse, Collages Féminicides, Cumitatu di Ricustruzzione d’u partitu comunistu, Ghjuventù di manca, Inseme à manca, Intim Agir, Zitelle in Zerga, la France Insoumise, la Ligue des Droits de l’Homme, Passi di Luna, le PCF, Per a Pace, Podcastu Sexistu, Union Communiste Libertaire