A Ajaccio, une manifestation culturelle pour repenser notre rapport au travail

Le travail est-il semblable à un outil de torture, comme le signifie son étymologie latine, ou bien joue-t-il un rôle émancipateur au sein de la société ? À l’heure où le pays traverse une crise inflationniste, l’association ajaccienne Operae veut remettre en question nos conditions de travail et s’interroger autour du rôle que jouent les artistes au sein des grands mouvements politiques et sociaux.Ces discussions s’organiseront autour de la projection d’œuvres cinématographiques, littéraires, de conférences et de pièces de théâtre. Sont ainsi conviés autour de la table plusieurs personnalités engagées telles que Aurélien Catin, membre de l’association "Réseau Salariat", Manon Delatre, autrice de l’ouvrage "Se faire virer", et Roger Journot, ouvrier cinéaste militant, mais aussi l'équipe artistique de la compagnie de théâtre "Sub Tegmine Fagi" et les musiciens Serge Lodi et Laurent Labbé. "Nous souhaitons insister sur la précarité du statut des travailleurs, notamment dans le monde du spectacle, évoquer le mythe selon lequel l’artiste ne travaille pas et réfléchir à promouvoir des statuts émancipateurs. On l’a vu pendant la crise de la Covid: les plus protégés sont les fonctionnaires", explique Jenny Delécolle, membre de l’association Operae.L’association souhaite également questionner le rôle des artistes dans les mouvements de transformations sociales. L’occasion, pour le public, de redécouvrir les œuvres des années 67-74, comme le film "Tout va bien", de Jean-Luc Godard, qui sera projeté le 9 septembre à 20 h 30 au cinéma Laetitia : "C’est une période très riche du point de vue de la création artistique. Les cinéastes s’interrogeaient sans cesse sur la façon dont ils pouvaient accompagner au mieux les travailleurs. Les ouvriers réalisaient parfois leurs propres longs-métrages en filmant eux-mêmes leurs conditions de vie", précise Jenny Delécolle.Plusieurs pièces de théâtre sont également au programme, dont l’adaptation du récit de Manon Delatre, "Camera Obscure", qui témoignera de certaines pratiques du septième art et "de certains mécanismes pénibles du monde du travail, qui font qu’un beau jour on ne veut plus travailler…"Rendez-vous les 8, 9 et 10 septembre prochain, au cinéma Laetitia et à l’atelier de Scopa.