À Ajaccio, une journée pour mettre en valeur "la culture des sourds et la langue des signes"

- À l'occasion de la Journée mondiale des Sourds qui se tiendra le 23 septembre 2023, vous organisez un grand événement à Ajaccio. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il est important de donner de la visibilité à la communauté sourde ?

- La Journée mondiale des Sourds a été lancée par la Fédération Mondiale des Sourds (FMS) lors de son premier Congrès le 23 septembre 1951 en Italie. Depuis lors, cette journée, qui a été organisée pour la première fois à Rome le 28 septembre 1958, est devenue une manifestation mondiale se déroulant chaque dernier samedi de septembre. En 2017, l'ONU a officialisé la Journée Internationale de la Langue des Signes, reconnaissant ainsi les droits des sourds et la diffusion de la Langue des signes. La Journée mondiale offre l'opportunité de célébrer la culture sourde qui est riche et diversifiée en donnant de la visibilité aux sourds. En faisant cela, nous reconnaissons et valorisons leur identité culturelle unique. Cette visibilité permet aux sourds de revendiquer leur droit à l'intégration dans la société et à l'égalité avec tous les autres citoyens.



- Pourquoi est-il important de sensibiliser le grand public à la langue des signes et à la culture sourde, et quelles actions sont entreprises pour promouvoir cette sensibilisation en Corse ?

- Sensibiliser le grand public à la Langue des signes et à la culture sourde est essentiel pour favoriser l'inclusion totale des sourds dans tous les aspects de la société. Cela leur permet de communiquer efficacement et de participer pleinement à la vie sociale, éducative et professionnelle, en éliminant les barrières de communication. La Langue des signes est la langue naturelle et maternelle des sourds, et en sensibilisant le public à cette langue, nous contribuons à briser les stéréotypes, à réduire les discriminations et à promouvoir une meilleure compréhension de la surdité.



- Combien de personnes sont touchées par ce handicap en Corse ?

- Il n'y a pas de chiffres précis sur le nombre de personnes sourdes en Corse, car cela varie en fonction de divers facteurs, notamment les personnes sourdes de naissance, celles devenues sourdes et les personnes âgées. Les dernières données de la MDPH en 2016 indiquent qu'il y avait 255 Sourds dans le Grand Ajaccio.



- Quelles sont les principales préoccupations ou difficultés auxquelles sont confrontées les personnes sourdes sur l'île ?

- La principale préoccupation des personnes sourdes en Corse est la barrière de la communication. Les sourds dépendent généralement de la Langue des signes, une forme de communication visuelle qui utilise les gestes des mains, le langage corporel et les expressions faciales pour transmettre une signification. Bien que cette langue soit reconnue comme une langue à part entière en vertu de la loi du 11 février 2005, elle n'est malheureusement pas largement pratiquée. Cela signifie que les personnes sourdes ont souvent un accès limité aux informations nécessaires pour s'épanouir dans la vie quotidienne.



- Cet handicap peut-il potentiellement créer des disparités dans l'accès à l'éducation et à l'emploi en Corse ?

- L'accès à l'éducation et à l'emploi pour les personnes sourdes en Corse peut être influencé par plusieurs facteurs, notamment la disponibilité de services d'interprétariat, de soutien, de sensibilisation et de législation en matière d'accessibilité. Actuellement, notre association est la seule en Corse à lutter contre ces disparités, mais sans la présence d'interprètes en Langue des signes, nous ne pouvons pas progresser. En ce qui concerne l'éducation, les élèves sourds, en l'absence de soutien dans leur langue maternelle, de pédagogie adaptée et d'une classe inclusive, peuvent rencontrer des difficultés importantes. Pour l'emploi, le manque de sensibilisation et la discrimination de la part des employeurs rendent la recherche et l'obtention d'emploi plus difficiles pour les personnes sourdes.



- Quelles sont les opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat pour les personnes sourdes sur l'ile, et comment les employeurs pourraient-ils contribuer à une plus grande inclusion professionnelle ?

- Les personnes sourdes en Corse ont un large éventail d'opportunités professionnelles qui s'étendent aux secteurs publics, privés, à l'entrepreneuriat, et même au travail à distance. J'encourage d'ailleurs les personnes sourdes à nous rejoindre le 23 septembre lors de notre journée mondiale pour en avoir un aperçu concret. Cependant, pour exploiter pleinement ces opportunités, il est impératif de sensibiliser tous les employeurs à la réalité de la surdité, à la Langue des Signes et à la culture sourde. Les employeurs peuvent contribuer de manière significative à l'inclusion professionnelle des Sourds en veillant à ce que leurs lieux de travail soient accessibles à tous leurs employés, y compris ceux qui sont sourds. Cela pourrait se traduire par la mise à disposition d'interprètes en Langue des Signes ou par l'embauche de membres du personnel compétents dans cette langue. De telles mesures favoriseraient le bien-être et l'épanouissement professionnel des travailleurs sourds. Il est crucial de rappeler que la surdité ne signifie en aucun cas une limitation intellectuelle. Au contraire, les personnes sourdes possèdent une intelligence équivalente à celle de leurs pairs entendants. L'intelligence ne dépend pas de la capacité auditive, mais l'éducation et l'accessibilité à leur langue sont essentielles pour permettre aux personnes sourdes de réaliser leur plein potentiel.



- Comment les progrès technologiques et les innovations récentes ont-ils influencé la vie des personnes sourdes en Corse, en améliorant leur autonomie et leur participation à la société ?

- Actuellement, un défi majeur auquel font face les personnes sourdes en Corse est le manque d'interprètes en Langue des Signes. Cette lacune entrave le développement de notre jeune association, la seule dans la région à œuvrer pour la cause des Sourds. Les Sourds continuent de faire face à des inégalités sociales, affectives, éducatives, sanitaires, professionnelles, ainsi qu'à de nombreux autres obstacles au quotidien. L'absence d'adaptations, telles que des interprètes en Langue des Signes ou des technologies de traduction, peut effectivement limiter l'accès à certaines professions pour les personnes sourdes. Il est crucial de comprendre que la surdité ne constitue pas une limitation intrinsèque. Les personnes sourdes sont tout aussi capables intellectuellement que les personnes entendantes. L'intelligence ne se résume pas à la capacité auditive, mais l'éducation et l'accessibilité dans leur langue, la Langue des Signes, jouent un rôle déterminant pour permettre aux personnes sourdes de développer leur intelligence et de réaliser leur plein potentiel.

- Quel est le rôle de votre association pour aider les personnes sourdes en Corse, et quelles initiatives spécifiques entreprenez-vous pour promouvoir leur inclusion et leurs droits ?

- Notre association s'est engagée à répondre aux besoins fondamentaux des Sourds en Corse et à promouvoir leur égalité et leur citoyenneté. Nous donnons une voix aux Sourds, qui ont trop longtemps été invisibles au sein de notre société moderne. Nous travaillons activement à l'embauche d'un interprète au sein de notre association, ce qui serait une étape cruciale pour poursuivre notre lutte en faveur de l'inclusion des personnes sourdes en Corse. Cela aurait un impact significatif sur leur bien-être physique et psychologique, ainsi que sur la promotion de la culture et de la Langue des Signes, qui est la langue maternelle des Sourds en Corse. Sans cette ressource essentielle, notre association serait grandement limitée dans son action. Nous sommes actuellement confrontés à un besoin urgent de soutien financier pour développer nos services en faveur des Sourds, car ils sont des citoyens à part entière, et leur pleine inclusion est notre objectif principal.



- Où les résidents corses peuvent-ils accéder à des cours de langue des signes, et dans quelle mesure pensez-vous que le niveau de développement actuel de cette offre de formation répond aux besoins de la communauté sourde dans la région ?

- Nous avons proposé des cours de Langue des Signes au cours des deux dernières années, mais malheureusement, cette offre n'a pas répondu aux besoins de la population corse pour diverses raisons. Les horaires d'apprentissage ne concordaient pas toujours avec les contraintes de travail des participants, les tarifs pratiqués étaient souvent prohibitifs, et l'apprentissage de la Langue des Signes nécessite un engagement sur plusieurs mois voire plusieurs années. Il est essentiel de comprendre que cette langue possède sa propre grammaire, sa propre structure spatiale, sa propre syntaxe, ses différents registres de langue, ses références culturelles, sa phonologie et ses expressions spécifiques. Pour maîtriser pleinement la Langue des Signes, il faut y consacrer du temps et de la pratique quotidienne, qui peut notamment être facilitée par des rencontres organisées par notre association, comme les cafés-signes, les conférences, les événements, et bien d'autres.