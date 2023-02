A Ajaccio, un facteur "violemment agressé" en pleine tournée

"Aujourd’hui, c’est pour nous avant tout le temps de l’expression de notre soutien solidaire à l’un des nôtres, soutient également à l’ensemble des personnels du Vittulo, complète le STC. Cet évènement rappelle une fois encore à quel point les agents de la poste sont exposés dans leurs missions au quotidien."



La Poste conclut en rappelant que des "dispositifs existent et ont été renforcés comme par exemple la signature d'une convention entre La Poste de Corse et le tribunal pour faciliter et accélérer la relation entre la justice et La Poste dans le traitement des incivilités graves."

Après avoir indiqué condamner "fermement cet acte de violence", à l'instar du STC, La Poste a fait savoir qu'elle allait porter plainte. "La lutte contre les incivilités et la sécurité des postières et postiers sont notre priorité, justifie-t-elle dans son communiqué. La Poste apporte son soutien au facteur agressé, aux collègues du centre courrier d'Ajaccio Vittulo et à l'ensemble des postières et postiers engagés au quotidien auprès de la population."