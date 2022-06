A Ajaccio les lycéens plaident pour les droits de l’Homme

Au-delà de la perspective du séjour parisien, l’objectif du concours est avant tout pédagogique pour la Ligue des droits de l’Homme. « Cela fait partie de l’éducation à la citoyenneté. Nous sommes une association d’éducation populaire, notre but est de faire connaître les droits et libertés, de faire prendre conscience qu’ils sont en danger et qu’il faut les défendre », explique Elsa Renaut. « La cause des droits de l’homme, c’est la condition de la paix », abonde Jean-Philippe Agresti. Et de faire le lien avec l’actualité. « Avec la guerre qui revient en Europe, cette génération doit construire la paix en continu et la question des droits de l’Homme est le ciment de cette paix », martèle-t-il.Prochaine étape du concours : Bastia. Les lycéens candidats de Haute-corse et de Porto-Vecchio présenteront leur travail le vendredi 10 juin au lycée Giocante devant un jury composé de membres de la ligue des droits de l’Homme de Corse, dont l'avocat Jean-Sébastien de Casalta, et des personnels de l’Éducation nationale. Le palmarès sera dévoilé un mois plus tard, le 12 juillet. Une cérémonie aux accents solennels, puisqu’elle se tiendra au rectorat, en présence de Patrick Baudouin, avocat pénaliste et tout nouveau président de la Ligue des droits de l’Homme.