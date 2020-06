A Ajaccio le dispositif "Sport Santé Culture Civisme (2S2C)" favorise le retour à l'école

Dans le cadre de la reprise progressive des cours dans les écoles et les collèges, le Rectorat et la Ville d'Ajaccio ont signé ce mardi 23 juin à l’école Simone Veil une convention de partenariat relative au dispositif "Sport Santé Culture Civisme (2S2C).

La rectrice Julie Benetti, accompagnée de Virginie Frantz, directrice académique des services de l’Education nationale de Corse du Sud, a été accueillie par la directrice de l’école Christine Susini.

Elles ont assisté à un cours de violon et de chant, pilotés par les enseignants du Conservatoire de Musique, Danse et Art dramatique de Corse Henri Tomasi.

Ensuite une convention a été signée en présence de Simone Guerrini, adjointe déléguée à la Culture et au Patrimoine, Stéphane Vannucci, adjoint délégué au sport et de Rose Marie Ottavy déléguée aux affaires scolaires de la mairie d’Ajaccio.

Comme l'a précisé la rectrice le dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) a pour objectif d’offrir aux élèves des activités éducatives sur le temps scolaire, pour compléter le travail en classe et/ou à la maison.

La crise sanitaire et les contraintes de distanciation entraînent des conditions d’accueil très particulières, qui ont des conséquences sur le nombre d’élèves pris en charge simultanément par un même professeur.

Lorsque l’élève n’est pas en cours en classe, le dispositif Sport-Santé-Culture-Civisme (2S2C) permet de proposer des activités sur le temps scolaire qui se déroulent dans le prolongement des apprentissages et en complémentarité avec l’enseignement. Ces activités peuvent être assurées en priorité par des professeurs, en complément de service, avec des échanges de service ou en inter-degrés (école /collège), et en heures supplémentaires.

Ce dispositif est mis en œuvre si des collectivités territoriales se portent volontaire, c'est le cas pour la Ville d'Ajaccio.