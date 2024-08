À Ajaccio, la coordination Terra dénonce à nouveau les effets de la pollution des bateaux

« La population ajaccienne, et plus largement celle de la CAPA, sont en danger ». Le Dr Sauveur Merlenghi, le président de la Ligue contre le Cancer de Corse-du-Sud n’a pas pour habitude de mâcher ses mots. Surtout lorsqu’il s’agit d’une question de santé publique. Ce vendredi matin, à l’appel de la coordination Terra – qui regroupe onze associations engagées dans la lutte pour la protection de l’environnement et de la santé -, il participait avec une cinquantaine de personnes à un rassemblement devant la mairie d’Ajaccio afin de dénoncer une nouvelle fois la pollution des navires dans le golfe.



« Cela fait 7 ans que nous alertons sur les problèmes qui sont posés par la pollution en rapport avec les navires quels qu’ils soient, aussi bien les rouliers que les bateaux de croisière. Si nous sommes toujours là 7 ans après, c’est que rien n’a été fait », déplore-t-il en reprenant : « Dans l’air, on retrouve désormais un tas de produits avec des particules cancérigènes et mutagènes. Et nous respirons actuellement un air qui est mortifère au quotidien ! Aujourd’hui on sait que 17% des décès qui surviennent sont en rapport avec la pollution de l’air ». Un chiffre qui représente « l’équivalent de 530 décès annuels en Corse » selon le Dr Sauver Merlenghi. « Ces décès pourraient être évités. Mais on ne prend aucune mesure et on permet à cette pollution de continuer à exister au nom d’intérêts particuliers », fustige-t-il en pointant une mise en danger de la population, « Il est temps que les élus se réveillent et fassent ce qu’il faut. Faute de quoi nous irons en justice ».



« Nous avons plus de 10 ans de retard sur la Manche et la Mer du Nord », souffle côté Muriel Segondy de Le Garde en notant qu’ « en 2022, l’Organisation Maritime Internationale a enfin approuvé une délibération pour faire passer la Méditerranée en zone SECA ». Si les obligations afférentes à cette zone de contrôle des émissions d’oxydes de soufre et de particules seront en vigueur au 1er mai 2025, Muriel Segondy relève qu’elles sont déjà assorties de certaines dérogations. Et pointe notamment la demande d’exemption de la Corsica Linea concernant le rejet des eaux de lavage des scrubbers pour les ports d’Ajaccio, Bastia et Porto-Vecchio, réitérée par l’État en novembre 2023. « Autoriser la Corsica Linea à rejeter encore ses eaux de lavage des fumées dans la bande des 3 milles nautiques est un scandale. Pendant ce temps, la Méridionale a adapté son navire amiral avec des filtres à particules qui donnent d’excellents résultats donc on ne peut pas nous dire ce n’est pas possible », siffle-t-elle.



Dans ce droit fil, les associations qui composent la coordination Terra entendent interpeller les élus afin que des orientations et décisions soient prises pour « interdire les navires de croisière qui fonctionnent au fioul, et de faire en sorte que les navires de ligne soient a minima équipés de scrubbers à boucle fermée ». En première ligne, la mairie d’Ajaccio qui par une délibération du conseil municipal adoptée fin 2022 avait acté que les navires entrant dans le port de la cité impériale devraient désormais respecter la charte « croisière durable ». « La compagnie Marella qui vient régulièrement en Corse n’a pas signé la charte de croisière durable. Ce bateau n’a pas le droit de venir à Ajaccio puisque la ville a voté une délibération fin 2022 pour interdire son accès au port. Il faut que le maire fasse respecter cette interdiction », tonne Muriel Segondy.



« La Méditerranée est la mer qui est la plus polluée au monde. Elle polluée par du Vanadium, du Cadmium, du Zinc, du cuivre, notamment à cause de la fumée des bateaux et l’eau y met en moyenne 100 ans à se renouveler. Il faut que tout le monde respecte les obligations légales, sinon notre Méditerranée va mourir à court terme », insiste-t-elle encore.