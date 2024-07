A Ajaccio et Bastia, des artistes et des personnalités participent aux rassemblements contre l'extrême droite

Alors que la vague RN a déferlé sur l’ensemble de la Corse, où le parti à la flamme enregistre un score historique avec 33,15 % des suffrages exprimés, un collectif d'artistes a appelé au rassemblement a ce jeudi 4 juillet à Ajaccio devant l’Assemblée de Corse une heure après qu'un premier rassemblement ait eu lieu à Bastia. Permis les participants présents à cette manifestation organisée pour "appeler à une "résistance citoyenne contre l'extrême droite" il y a avait le président d’honneur de la Ligue des Droits de l'homme, l’avocat pénaliste Patrick Baudoin. Ce dernier a pris la parole pour dire halte au RN : « Il faut tout faire pour empêcher l’extrême droite d’arriver au pouvoir. Ce parti est raciste, antisémite, islamophobe. La montée des agressions dans les jours écoulés le prouve. L’un de ses thèmes favoris, la préférence nationale, montre la continuité historique dans la distinction entre les êtres humains. Ses élus prétendent aider les gens qui vivent dans la précarité, mais le programme fiscal du parti c’est de favoriser les entreprises et de ne pas augmenter les impôts pour les plus aisés. Ce parti est en contradiction avec la devise de notre pays Liberté Égalité Fraternité. Les immigrés et les étrangers vivent actuellement dans la crainte. C’est un climat de rejet qui commence à s’instaurer avant toute prise de pouvoir. Nous n’avons pas retenu les leçons de l’Histoire. L’extrême droite au pouvoir n’a toujours mené qu’aux guerres et à la catastrophe. N’oublions pas de parler de l’atteinte à l’état de droit : les libertés sont menacées. On peut se dire que je ne suis pas concerné, car je ne suis pas un étranger, mais l’ennemi de demain sera celui qui était considéré comme ne l’étant pas aujourd’hui. Quand on commence à toucher à une certaine catégorie de population, ce sont les autres d’abord et puis c’est vous demain. » alerte-t-il.



Thierry de Peretti, réalisateur de cinéma, était également présent devant l’Assemblée de Corse : « Le RN a fait des scores monstrueusement inattendus en Corse. Il y a visiblement une nouvelle sociologie du corps électoral. Le monde culturel est souvent suspecté de démagogie, de bénéficier de privilèges qui le couperaient de la réalité. Mais chacun doit se mobiliser à sa petite échelle et se positionner là où il peut. On doit aussi se remettre en question en tant qu’artistes. »



Thomas Santoni (Inseme a Manca), ancien suppléant de Marc-Antoine Leroy (PC) était présent, au côté de Paul Larnaud et Serge Gobbi du PC et il a encouragé les citoyens à se « battre pour la République… Les résultats des élections sont très inquiétants, avec le RN présente dans 3 des circonscriptions. Quand bien même le parti a changé de nom, il reste un parti créé par des SS, nostalgiques de Vichy et de l’Algérie française. Nous appelons clairement à voter pour les candidats qui se trouvent face au RN et à faire barrage au-delà de nos différences idéologiques. En tant qu’homme de gauche, je voterai pour des gens qui ne sont pas de ma famille politique pour faire barrage au RN et j’attends aussi de ceux qui ne sont pas de gauche de voter à gauche quand il le faudra pour faire barrage au RN. »