À Ajaccio, du 18 janvier au 24 février 2024, douze agents vont recenser la population

Avec 74 632 habitants au 1er janvier 2024, Ajaccio se prépare à ouvrir ses portes aux enquêteurs en rouge. Choisis au hasard dans les 24 quartiers d'Ajaccio, ces agents, spécialement recrutés par la Ville, visiteront près de 3000 foyers de la cité impériale dans le cadre de la campagne annuelle de recensement de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques). Identifiés par leurs cartes tricolores signée et tamponnée par la Ville d'Ajaccio. et leurs imperméables rouges frappés du logo de la Ville d'Ajaccio, ils sillonneront la cité pour collecter les données cruciales.Les Ajacciens sélectionnés recevront bientôt un courrier les informant du passage imminent de ces enquêteurs urbains. Armés de leur enthousiasme, les agents seront là pour guider les foyers dans le remplissage du questionnaire en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr . Si la version en ligne n'est pas votre tasse de café, des questionnaires papier sont également disponibles.Les réponses resteront secrètes, accessibles uniquement à l'Insee pour établir des statistiques anonymes. Une fois la campagne achevée, la population légale sera authentifiée par décret, clôturant ainsi cette immersion statistique dans la vie d'Ajaccio.A vos chiffres, prêts, partez !