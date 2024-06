A Ajaccio, des élèves de CM2 sensibilisés à la sécurité routière

Dans la cour de l’école Saint-Jean à Ajaccio, Emma, élève en classe de CM2, a du mal à cacher son stress. Casque vissé sur la tête et gilet de signalisation ajusté à la taille, elle s’apprête à s’élancer à vélo sous le regard d’un policier de la gendarmerie nationale. Le parcours cyclable qu’elle empreinte est semé d’embûches : plots de signalisation, panneaux de priorité, passages piétons, sens interdits, feux rouges… l’ensemble de la signalétique propre au Code de la route a remplacé ballons, billes et craies de couleur que l’on retrouve traditionnellement dans une cour de récréation. Ainsi, tout manquement aux règles élémentaires comme un pied posé à terre, un cône renversé ou un passage à un feu orange donnera lieu à des pénalités. Car Emma, comme les 43 autres élèves de CM2 présents aujourd’hui à ses côtés, est évaluée.



Ces jeunes cyclistes participent à la finale de la piste routière cycliste. Un concours organisé par la Préfecture, en partenariat avec l’éducation nationale, la MAIF et la police nationale. Cette évaluation finale rassemble les scolaires qui ont obtenu les meilleures notes en éducation routière lors des séances alliant connaissances théoriques et pratiques menées tout au long de l’année. « Cette action permet de sensibiliser les enfants au Code de la route en tant que piétons, cyclistes et futurs conducteurs. Ils pourront ensuite circuler en toute autonomie et en pleine sécurité, puis ils pourront passer leur permis de conduire à 17 ans. Il faut leur apprendre les règles de sécurité dès le plus jeune âge. Ce concours permet aussi de sensibiliser les parents. Le travail de prévention fonctionne, puisqu’en 2023, l’accidentalité n’a jamais été aussi faible, avec dix morts – de trop – recensés sur les routes. » souligne Samuel Léonard, conseiller pédagogique départementale EPS. Cette action permet également de familiariser les enfants à la pratique du vélo, pour celles et ceux qui n’auraient pas eu le privilège de s’y essayer. « Contrairement aux élèves scolarisés en périphérie, les élèves du centre-ville savent de moins en mois faire du vélo. Les parents estiment qu’il est trop dangereux de circuler en ville », fait remarquer Eric Chassot, capitaine de police de la brigade de sécurité du quotidien.



Avant de s’élancer sur la chaussée, les enfants ont participé à un ultime quiz afin de tester leurs connaissances sur les déplacements en sécurité à pied, à vélo, comme passager de voiture ou de car. À l’issue de la journée, les organisateurs remettront à chacun un « diplôme du jeune ambassadeur du vélo ». Ce diplôme équivaut à un engagement à toujours respecter les mesures de sécurité élémentaires (porter le casque, se rendre bien visible…). Ils se verront aussi remettre un gilet, des autocollants réfléchissants qui permettent d’être visibles la nuit, un casque de protection obligatoire, ainsi qu’un code de la route pour les préparer à l’obtention de l’ASSR 1 et 2 (Attestation scolaire de sécurité routière) quand ils seront au collège. Pour rappel, ces deux attestations sont nécessaires pour obtenir le brevet de sécurité routière (BSR) ainsi que le permis de conduire. « A chaque étape de la vie, on sensibilise les futurs conducteurs. » précise Samuel Leonard. Les 3 finalistes se verront quant à eux récompensés d’un vélo flambant neuf. « Nous souhaitons poursuivre cette action l’année prochaine et l'étendre en zone rurale et dans les villages. » conclut le conseiller pédagogique.