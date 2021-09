À Ajaccio, SOS médecin en grève de 24 h pour défendre la visite à domicile

"La visite à domicile est en danger !", alerte la fédération d'associations de médecins libéraux SOS Médecins, qui s'est mise en grève ce lundi 27 septembre à 8 heures pour 24 heures, avec un arrêt total de l'activité (ce qui inclus la visite à domicile, la consultation, et le centre de régulation téléconsultation) jusqu'au mardi 28, pour protester contre le manque de moyens alloués aux visites à domicile des médecins. Dans un communiqué SOS Médecins indique vouloir “alerter les Français sur la disparition programmée de la visite à domicile" et détaille ses revendications parmi lesquelles la revalorisation de ce type de visite, bloquée depuis plusieurs années à 35 euros. "La conséquence principale de cette dévalorisation de la visite est un désengagement croissant des médecins généralistes de cette pratique", déplore la fédération qui estime que “depuis plus de 15 ans, les moyens alloués à la visite à domicile sont insuffisants au regard des besoins des Français et du vieillissement de la population”. La fédération déplore aussi que “l’indemnité de déplacement de 10 euros pour les visites de jour n’a pas évolué depuis 15 ans”.



Les 11 médecins de l'organisme ajaccien suivent l'appel à la grève du réseau national de SOS Médecins.