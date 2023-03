A Ajaccio, Corse et Liban renouent leurs liens méditerranéens

Le sourire permanent sur son visage reflète sa fierté de voir son évènement mis en lumière. Joe Bejjani est un jeune volontaire international libanais. En service civique depuis le mois d’octobre à la Fédération des Associations Laïques d’Éducation Permanente (FALEP), l’homme de 24 ans n’avait jamais mis les pieds en Corse, pas plus qu’en France d’ailleurs. Stimulé par une mission de culture et de loisir qu’il affectionne, Joe Bejjani a œuvré pour faire découvrir le Liban aux insulaires. Son cheval de bataille : les journées corsolibanaises, dont la première édition s’est déroulée en novembre au centre social François Marchetti de Bastia. Quelques cèdres plantés là-bas et à la Médiathèque centrale de la ville, et le voilà parti pour le sud et l’organisation d’un nouvel évènement à Ajaccio, au cœur du quartier des Salines.



"Puisque la FALEP est présente à Bastia et Ajaccio, on a choisi de faire une rencontre aussi ici avec des intervenants ajacciens et la diaspora libanaise, justifie-t-il dans un français plus que parfait. On a mis en place un atelier cuisine de 14h à 17h, en partenariat avec le lycée technique EREA (Établissement régional d’éducation adaptée). Et puis, une soirée à partir de 18h avec un programme assez riche grâce à plusieurs intervenants qui sont venus : témoignages, lecture, découvertes, chants corses, musique corse et libanaise, et surtout… la cuisine !"