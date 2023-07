80e anniversaire de la Libération de la Corse : l'hommage de Bastia aux soldats américains

La cérémonie était importante tant pour la Corse que pour les USA qui avaient dépêché sur place Denise Bauer, ambassadrice des États-Unis en France et Kristen Grauer, Consule des USA à Marseille, deux personnalités bien escortées par 3 gros SUV de la CIA.





« 50 000 soldats américains, des aviateurs et des marins ont stationné en Corse de novembre 1943 à avril 1945 » explique Philippe Peretti, historien, adjoint au maire de Bastia en charge du patrimoine. « Depuis le 4 octobre 1943, la Corse libérée du joug italien et allemand était devenue une position stratégique pour les Américains puisque l’Italie était toujours occupée par les Allemands. La Corse était entrée en guerre au lendemain de l’armistice signé entre Italiens et alliés le 8 mars 1943 à Cassibile en Sicile. Les troupes françaises avaient débarqué à Ajaccio avec parmi eux de nombreux tirailleurs, goumiers, spahis, tabors africains. La présence des Américains a été aussi un choc culturel pour la Corse où les troupes ont créé 17 aéroports ».





À côté de la plaque dévoilée par l’ambassadrice, le maire de Bastia Pierre Savelli et le préfet de Haute-Corse Michel Prosic, accrochées au mur du bâtiment, des bâches photographiques réalisées par la bibliothèque patrimoniale de Bastia évoquant la présence américaine en Corse : des soldats posant devant l’église Saint-Jean et d’autres devant un avion B24 à Folelli. Sur cette dernière photo de très jeunes soldats et parmi eux deux cinéastes qui deviendront célèbres : John Surges (Les 7 mercenaires, La grande évasion …) et William Wyler (Ben Hur). « Il faut savoir que le Vieux-Port de Bastia a servi de base pour les vedettes rapides et aviso américains, le port de commerce qui avait été bombardé étant encombré » souligne encore Philippe Peretti.





« Je suis très honoré de votre présence », devait déclarer le maire de Bastia Pierre Savelli à l’ambassadrice dans son discours. « D’ici les Américains ont contribué à la libération de l’Europe. Des soldats se sont sacrifiés pour des valeurs de liberté. Je suis fier et heureux de partager avec vous un morceau de cette cérémonie des 80 ans de libération de la Corse. On a une histoire en commun ».

Dans son allocution (voir la vidéo), Denise Bauer devait elle aussi rappeler les liens historiques entre son pays et la Corse. « La Corse, à l’époque, de par sa position, avait été appelée par les soldats L’USS Corsica. Elle a joué un rôle stratégique. Il était important de faire revivre de tels moments ».

Pour le préfet de Haute-Corse, « cette partie de mémoire méritait d’être célébrée. Cette plaque rappellera à tous l’histoire douloureuse qui a uni France et USA. Ces 50 000 soldats américains ont écrit notre histoire. Il y a aujourd’hui beaucoup de souvenirs partagés entre familles corses et américaines ».

En vidéo, les explications de Philippe Peretti, adjoint au patrimoine et Denise Bauer, ambassadrice des USA en France.