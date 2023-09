80 ans de la libération de la Corse : La Ville d’Ajaccio rend hommage à ses héros

10 heures du matin, Cours Napoléon, la foule est déjà dense et les personnalités font leur apparition, face à la Préfecture. Stéphane Sbraggia, Maire d’Ajaccio, Laurent Marcangeli, Député de Corse-du-Sud, Amaury de Saint-Quentin, Préfet de Corse, Gilles Boidevezi, Préfet maritime de la Méditerranée, Danielle Antonini, élue territoriale, et le Général Villeminey font face à la plaque commémorative en l’honneur de Maurice Choury, résistant insulaire qui lança l’appel à l’insurrection et déclencha les hostilités en Corse et plus précisément à Ajaccio. Sa fille, Isaline Almaric-Choury, également nièce de Danielle Casanova, rappelle alors ce qu’il se passa ce fameux 9 septembre 1943 : « C’est beaucoup d’émotion. Pour la 1re fois, avec cette plaque, il revient sur le devant de la scène. Mon père a été le stratège de ce morceau d’histoire. Il s’est rendu compte qu’il était temps de s’insurger. Vous savez, il a vu mourir tous ses amis, y compris le résistant Jean Nicoli. Il a dû prendre rapidement cette décision, car il n’acceptait plus l’attentisme d’Alger. Il avait vu que le Front de libération montait en puissance, qu’il était suffisamment armé et qu’il était capable d’agir. Il a donc décidé de l’emporter au sein du Comité départemental en sommant tous ses compagnons de lutte de voter sur ses propositions. Le lendemain, en réunion clandestine et avec l’appui des Sartenais, il l’emporte et est mandaté pour mener l’insurrection dès la capitulation italienne. Le 8 septembre, il se rend compte qu’il est le seul maître à bord et sait pertinemment que sa décision sera lourde de conséquences. Il passe la nuit seul dans une petite chambre à Ajaccio chez Arthur Giocanti pour écrire l’appel aux armes. Il l’envoie ensuite dans toutes les microrégions de Corse grâce à l’aide des cheminots. Il écrit tous les actes administratifs pour rattacher la Corse à la France libre, mais aussi pour remettre la Corse en marche. Le 9 septembre, très ému, il décrit l’enthousiasme délirant de la foule quand il arrive sur son ambulance ici à Ajaccio. Habillé en militaire, lors de son discours, il demande aux résistants corses de ne pas s’arrêter ici et d’aller libérer le Continent. Il renonça même au poste de Préfet pour poursuivre la lutte. Je suis fier de lui et honoré qu’aujourd’hui, on le remette à sa juste place ».