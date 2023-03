8 mars : En Corse, les femmes votent depuis le 16e siècle

En France, les femmes ont dû attendre 1944 pour obtenir le droit de vote et 1945 pour l’exercer, à l’occasion d’élections municipales. Sur cette question, la Corse est largement avant-gardiste, puisque les veuves ont hérité de ce droit dès le 16e siècle, plus précisément en 1552. « À l’époque, l’île était sous domination génoise, et c’est expressément Gênes qui avait autorisé cette pratique », retrace Jean-Guy Talamoni, avocat, maître de conférences, et ancien président de l’Assemblée de Corse. « Les femmes qui votaient, c’étaient les veuves, autant dire celles qui dirigeaient le foyer et qui élevaient seules leurs enfants. »



Postérieurement, cette avancée a été associée à Pascal Paoli, initiateur de la Constitution corse de 1755. « On la prête à Paoli, mais en réalité, il n’a fait que maintenir un système déjà en vigueur à l’époque », reprend Jean-Guy Talamoni. « Toutefois, cela n’enlève rien à l’innovation majeure que représentait cette Constitution sur différents plans, comme par exemple le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. » À noter que le texte de 1755 accorde à toutes les femmes de plus de 25 ans (veuves ou célibataires) le droit de vote, et non plus uniquement aux chefs de foyer.