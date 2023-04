8 071€ pour l'association Inseme : le bel élan de solidarité de l'école de Bastelicaccia

V endredi 7 Avril, l’école de Bastelicaccia a organisé une grande course au profit de l’Association Inseme. Cette initiative a été menée par Eric Decarpigny, le directeur de l’établissement, qui a réussi à mobiliser toute son équipe pédagogique et les 240 élèves de l’école.



Dans le cadre de cette course, chaque enfant était soutenu par ses proches, qui se sont transformés en « sponsors d’un jour » en reversant une somme à chaque tour couru.



Au final, l’école et ses élèves ont réussi à récolter 8 071€, une somme incroyable qui sera entièrement reversée à l’association pour aider les familles touchées par un déplacement médical sur le continent.



"L’association est très touchée par cet élan de générosité remercie toute l’école de Bastelicaccia, l'équipe enseignante, le directeur, les élèves ainsi que les familles pour cette somme incroyable, qui sera comme toujours, 100% reversée au profit des familles." lit-on dans un communiqué diffusé ce vendredi 14 avril.



Un bel élan de solidarité qui fait évidemment du bien, surtout lorsque l’on voit concrètement à quoi servent les dons.