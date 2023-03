8.000 € pour restaurer la "Vierge" de Prato-di-Giovellina

La rédaction le Mardi 28 Mars 2023 à 17:29

La bonne nouvelle est tombée ce 28 mars : le projet de restauration de la toile "La Vierge entourée des saints Jean et Jean-Baptiste" de Prato-di-Giovellina a remporté le concours intitulé "Le plus grand musée de France" organisé par Allianz France et la Fondation pour la sauvegarde de l’art français, et doté d’un prix de 8.000 euros.