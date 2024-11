7e tour de la Coupe de France - SC Bastia, Gallia Lucciana, USC Corte : attention aux (mauvaises) surprises !

Après l’ACA ce vendredi soir aux Herbiers (voir par ailleurs), nos 3 autres représentants vont en découdre ce samedi.A 14 heures, les professionnels du SC Bastia se déplaceront en Moselle pour affronter au stade Schlossberg de Forbach, les amateurs du FC Freyming, un club de R2 de la région Grand Est, actuellement 2de la poule D.« On a la volonté de regagner un match et à cette occasion on affronte une R2 » déclare l’entraîneur Benoit Tavenot. « Il faut y aller avec détermination, beaucoup de sérieux, d’humilité. Ce match peut nous faire du bien et doit nous faire du bien ».Pour cette rencontre, par la force des choses, le technicien bastiais devra se passer de plusieurs titulaires : Placide, Akueson, Tavares et Bohnert en sélection avec leur pays, Vincent, blessé, Boutrah malade, Ariis, suspendu. « Pas question de faire tourner l’effectif je garde l’ossature de l’équipe, car on a besoin de gagner, on a besoin de marquer. L’objectif c’est aussi de se donner de l’air ».Cette équipe de Freyming ?« On a eu quelques échos, quelques renseignements par des contacts que j’ai dans la région » indique B. Tavenot. « C’est une équipe ambitieuse avec des joueurs qui ont évolué au-dessus en N2, N3, certains ont été pros. Il faut être vigilant. On va jouer sur une pelouse correcte que je connais, celle de Forbach. A nous de faire le match qu’il faut pour passer ce tour et nous donner des perspectives. On doit imposer notre jeu, poser le ballon, mettre de la vitesse dans notre gestion et faire la différence individuellement. Il faudra mettre intensité, respect, humilité. L’objectif est de faire un parcours en coupe. On n’aura pas d’excuses. »Toujours à 14h, au stade Santos Manfredi, L’US Corte, club de N3, 13de la poule J, recevra Linas Montlhery, un club de N3 aussi, 7de la poule D ( voir par ailleurs ).Enfin, le Gallia Lucciana, formation de N3, 10de la poule J, accueillera lui à 18 heures au stade Galletti, l'Olympique Charleville, club de N3 des Ardennes, 7poule E.A l'occasion de cette rencontre, les dirigeants du Gallia invitent tous ses supporters à venir en rouge au stade, afin que la tribune soit « rossa » incandescente!De plus, un concours est lancé : le plus beau drapeau présent dans la tribune se verra attribuer un prix, récompensé par une journée entière avec l'équipe de N3, du brunch du matin, jusqu'au coup de sifflet final lors d'une rencontre à domicile.