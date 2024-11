Coupe de France : Corte veut aller le plus loin possible

Corte : une dynamique encourageante

Face à eux, les « montagnards » de l’USC Corte, menés par l’entraîneur David Faderne, abordent ce match avec confiance. Les Cortenais restent sur une série encourageante : une victoire en championnat contre l’OM (2-0), invaincu jusqu’alors, et un match nul ramené de Montpellier. « Nous avons montré une belle solidarité et un jeu efficace. Si nous maintenons cette intensité, nous avons les moyens de les faire déjouer », a affirmé Faderne, tout en regrettant une décision arbitrale qui aurait pu offrir une victoire méritée face à Montpellier.

Cependant, Corte devra composer avec des absences en défense, notamment celle de Dumè Menozzi, suspendu, tandis que le retour de Segarel reste incertain.



Une histoire d’exploits à réécrire

Pour les Cortenais, ce rendez-vous ravive des souvenirs épiques. Le 7 janvier 2006, lors des 32es de finale, ils avaient fait trembler le Stade Rennais de Gourcuff, Briand et Frei, en menant deux fois au score avant de s’incliner 3-2 après avoir joué une mi-temps en infériorité numérique. « Cette ambiance magique, on veut la revivre. Mais cela passe par une victoire ce samedi », souligne le coach cortenais.