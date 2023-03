6e combat et 6e victoire en 6 semaines pour Hugo Boigeol à Nice

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Hugo Boigeol qui après, déjà, 5 succès en 5 semaines s'est octroyé pour son 6e combat consécutif la ceinture du Nice Fight Night 10 qui vient de se dérouler sur la Côte d'Azur.



Après avoir emporté le 5 février l’étape de la MMA League de Tarbes (3 combats, 3 victoires) , pour enchaîner tout de suite derrière le 4 mars avec la victoire sur l’étape de la MMA League de Bastia (2 combats, 2 victoires) c’est à Nice qu’Hugo avait rendez-vous ce samedi 18 mars .

Hugo Boigeol-Baggioni combattant du KTP MMA Scola et ambassadeur sportif de la Corse, dans cette discipline, disputait la ceinture de l’organisation Nice Fight Night n° 10 sur le ring installé pour l’occasion dans le « Casino Barrière Le Ruhl » de la promenade des Anglais de Nice.



Après avoir livré une grosse bataille en 2 reprises de 5 minutes chacune c’est à l’unanimité des juges qu’Hugo s’est adjugé la victoire face au vaillant Téo Roussy (Team Carcharias de Perpignan)

Le public découvrait à cette occasion le combat avec frappes au sol, autorisées, ce qui n’a pas manqué de rendre la discipline passionnante.

6 victoires en MMA en 6 semaines, cela devient une performance qui reflète la détermination du jeune Hugo Boigeol-Baggioni



"Une nouvelle fois le savoir-faire made in KTP a été représenté avec succès et toute la Team du KTP est fière de son combattant et en profite pour remercier toutes les personnes qui nous soutiennent et nous font confiance" commentait-on avec satisfaction du côté du KTP MMA Scola.