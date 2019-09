6 victoires en 7 matchs : Le SCB enchaîne face à Drancy (4-1)

Et c’est devant un public moins nombreux que les semaines précédentes, que les Drancéens donnaient le coup d’envoi.

Et les choses ne trainaient pas pour les visiteurs qui ouvraient le score dès la 3ème minute par Kumbi qui en contre-attaque brûlait la politesse aux défenseurs bastiais et glissait le ballon dans l’angle droit de Martin : 0 – 1

Mais les Bastiais remettaient rapidement les pendules à l’heure.

A la 8ème minute ils obtenaient un coup-franc aux 30 mètres. Salles-Lamonge envoyait le ballon dans le paquet. Diongue ratait sa reprise de la tête mais Guibert en embuscade égalisait : 1- 1

Et les choses n’allaient pas en rester là. Continuant leur domination les Bastiais prenaient l’avantage par Diongue à la 11ème à la réception d'un centre de la gauche Moretti. 2 – 1

A la 19ème minute, sur un contre, Quehan se permettait un petit pont sur Coulibaly et fonçait vers le but de Martin. Il était stoppé par Schur dans la surface de réparation et l’arbitre désignait le point de penalty. Kumbi s’élançait mais l’attaquant du 9-3 mettait le ballon à coté, au ras du montant droit de Martin.

A la 30ème, Ben Saada s’infiltrait dans la surface mais était fauché par un défenseur drancéen. Penalty. Etshimi le transformait en force sur le coté droit de Regulus : 3 – 1

Les Bastiais avaient le 4ème but sous les pieds de Ben Saada à la 38ème. Diongue bien servi par Etshimi dans la surface frappait au but. Le ballon heurtait le poteau droit de Regulus puis le gauche mais sans rentrer. A la réception Ben Saada expédiait alors le cuir largement à coté !



A la reprise les visiteurs faisaient le pressing sur le but de Martin et obtenaient deux corners coup sur coup. Sur le 2ème , Traoré reprenait de volée mais le ballon touchait la transversale avant de sortir (48ème)

La réplique corse était immédiate avec un tir de Diongue qui frôlait le montant gauche de Regulus (49ème), puis c’était au tour de Schur de flirter avec le même montant (52ème).

Les drancéens héritaient d’un coup-franc à la 59ème, à l’entrée de la surface. Vidot le tirait largement au-dessus.

Les joueurs du président Ferrandi éprouvaient beaucoup de difficultés en cette 2ème période et les visiteurs imposaient leur jeu. Quehan se créait une belle occasion à la 74ème. Petite roulette sur Coulibaly, tir à l’entrée de la surface mais le ballon passait à coté du montant droit de Martin.

Les Bastiais ne restaient certes pas passifs mais effectuaient les mauvais choix au moment de la conclusion.

A l’ultime minute de jeu Kumbi obligeait même Martin à une claquette pour éviter le but.

Mais dans le temps additionnel c’est Schur qui corsait l’addition pour le SCB en reprenant un centre de Salis de la gauche : 4 – 1 (90+2)

Victoire du Sporting certes, mais avec un petit goût d’inachevé !





Ils ont dit

Michel Moretti, milieu du SCB

« On a retrouvé notre agressivité à la récupération. On les a asphyxiés en début de match. En 2ème mi-temps on a été plus dans la gestion du match. On va continuer à travailler mais 6 victoires en 7 matchs c’est déjà un bilan très positif »





Stéphane Rossi

« Il ne faut pas faire la fine bouche. Je retiendrai la force de l’équipe de ne pas avoir paniqué après le but encaissé à la 3ème minute. On a su réagir et on a fait le break ensuite. On en est au 7ème match du championnat, un haut de tableau se dessine, à nous d’être performants. Le score est peut-être flatteur mais l’important c’est d’engranger, de rester au contact du premier. On gagne en confiance et en sérénité. Il ne faut pas se focaliser sur nos adversaires pour la montée car on va oublier de bien préparer nos matchs. L’essentiel est de gagner les matchs. On est encore perfectibles sur pas mal de domaine, on a une marge de progression ».



Feuille de match

SC Bastiais 4 - 1 JA Drancy (3 - 1)

Stade Armand Cesari (Furiani)

Pelouse naturelle en bon état

Temps : couvert

Spectateurs : 3 500 environ



Arbitre centre : Ali Djedid

Arbitre assistant 1 : Christophe Bisio

Arbitre assistant 2 : Gregory Debard



Buts : Kumbi (3ème) pour Drancy

Guibert (8ème) – Diongue (11ème) - Etshimi (30ème sp) - Shur (90+2)pour le SCB

Avertissements : Guibert (30ème ) – Cioni (82ème) pour SCB

Ekani (30ème) – Penel (70ème) pour Drancy







SCB : Martin – Cioni (c) – Guibert – Coulibaly – Salis – Salles Lamonge – Diongue (Vincent 61ème) – Moretti (Le Cardinal 80ème) – Ben Saada (Haguy 89ème) – Schur – Etshimi.

Entr. : St.Rossi





JA Drancy : Regulus – Miriezolo – Selbonne – Ekani (c)– Penel – Traore – Danfa (Tabet 55ème) – Quehan (Raouz 84ème) – Kumbi – Ebuya – Vidot (Ba 64ème).

Entr. : Philippe Lemaitre