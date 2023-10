5h45 le 4 octobre 1943 : la seconde libération de Bastia

8 septembre 1943, 19 heures. La radio diffuse enfin l’information tant attendue : l’Italie vient de signer l’armistice et passe du côté des Alliés. Signature pourtant effectuée le 4 septembre mais rendue publique 4 jours plus tard. Dans les rues de Bastia, la foule se masse. Les jeunes communistes mènent le cortège, acclamant la fin proche de la guerre. Le 8 septembre est également sacré en Corse, on y célèbre avec ferveur la Nativité de la Vierge Marie. Coïncidence du calendrier ? Les bastiais y voient plutôt un signe divin et « beaucoup de témoignages de l’époque s’accordent sur ce fait. Les bastiais attribuent la signature de l’armistice à la Vierge Marie » explique Sylvain Gregori. Les troupes Allemandes sur place laissent faire. À vrai dire, elles ont autre chose en tête. Un plan tenu secret de leurs anciens alliées italiens et qui marquera le début des premiers combats entre les deux puissances.



Après la chute de Mussolini, l’Allemagne nazie n’a pas dit son dernier mot. Les têtes pensantes de la stratégie militaire allemande établissent un plan visant à désarmer les Italiens et à réquisitionner leur matériel en cas de retournement de la situation. Plan qui sera mis en application dans la soirée du 8 septembre 1943 à Bastia. Les troupes allemandes tentent de s’emparer des navires Italiens dans le port de Bastia. Trop tard, l’alliance est rompue et les Italiens défendent férocement leurs biens. Des combats éclatent. Les balles fusent, les détonations et les explosions illuminent la nuit bastiaise. La nuit s’annonce des plus longues, recouverte par le voile de la mort. Ce n’est qu’au petit matin que la bataille voit se dessiner un vainqueur. Les Italiens prennent le dessus et capturent des centaines de soldats allemands. Bilan du côté des vaincus : des dizaines de morts.