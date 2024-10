5e Salon du Chocolat et des Délices d’Ajaccio : Un rendez-vous gourmand pour petits et grands

Cet événement, devenu incontournable pour les amateurs de douceurs, rassemblera plus de soixante exposants et artisans venus de toute la région et au-delà, prêts à offrir une large gamme de chocolats, pâtisseries, viennoiseries, et autres gourmandises.Les enfants seront à l’honneur tout au long du salon, avec des animations gratuites et des spectacles conçus spécialement pour eux. Parmi les temps forts, le spectacle magique « La recette magique de Stitch » organisé par Creadom prévu le samedi et dimanche à 15h, promet d’émerveiller petits et grands.Cette édition mettra également à l’honneur Sébastien Lagrue, champion du monde de pain au chocolat, qui partagera ses secrets de fabrication en live. Vous pourrez admirer son savoir-faire et déguster des viennoiseries d’exception, ainsi que les œuvres d’arts en sucre du champion du monde de sucre artistique Yannic MaurieLes visiteurs pourront aussi assister à un défilé unique de robes en chocolat, orchestré par Sandy Events, qui mettra en scène des créations chocolatées spectaculaires. Le « Show Chocolat 2024 » proposera une expérience visuelle et gustative inédite, marquée par l’élégance et la créativité.En plus des dégustations et démonstrations, le salon proposera des ateliers, des séances photo gratuites, et même la présence de Miss 15/17 Corse 2024 et Mister France Corse. Une expérience immersive pour découvrir le chocolat sous toutes ses formes !Rendez-vous du 1er au 3 novembre pour une plongée gourmande au cœur de l’univers chocolaté d’Ajaccio ! Entrée gratuite le vendredi matin pour tous et pour les enfants de moins de 12 ans. Plus d’informations sur www.salons-de-corse.com Contact info 0612213809