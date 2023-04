53e Ronde de la Giraglia : Micheli-Raffaelli de bout en bout

La dernière journée de course a été marquée entre le col de Sainte-Lucie et Canari par un nouveau coup de force de Michela qui enlevait la spéciale et qui, de surcroît, accentuait son avantage sur Jean-Marc Manzagol contraint de concéder 6 nouvelles secondes au leader de la course.

La matinée débutait don plus tôt bien pour Micheli-Raffaelli qui comptaient au départ de Pino plus de 22 secondes d'avance sur son principal concurrent et 27 sur Franceschi.



C'était plus qu'en pouvait supporter le vainqueur de la précédente édition qui signait le scratch entre Pino et Notre dame des Grâces mais c'était presque un temps pour l'honneur pour Manzagol-Patrone qui ne reprenaient que 9 secondes aux leaders Hugo Micheli-Yoann Raffaelli.



Dans la seconde boucle Sainte-Lucie-Canari, Micheli reprenait les choses en main.

Malgré un retour de Franceschi-Escartefigue, il accentuait son avance sur Manzagol placé du coup sous la menace du champion de France sur terre.

Ainsi avant d'aborder la 9e et dernière spéciale de l'épreuve, Micheli-Raffaelli comptait 27, 5 secondes au classement général.

De quoi voir venir…



De fait entre Pino et Notre dame des grâces, Micheli n'avait plus qu'à assurer derrière Franceschi qui signait le scratch dans le sillage de Manzagol-Patrone et Santini- Camilli qui prenaient les deuxième et troisième places de la dernière spéciale de cette 53e ronde.



A l'heure du bilan, Micheli comptait 24,9 secondes d'avance sur Manzagol, 25 sur Franceschi, 47 sur Santini et 1 minute 52 secondes sur Mariani.



Une belle performance avant d'aller cueillir sur la place Saint-Nicolas de Bastia les lauriers du vainqueur.