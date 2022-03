50 commerçants ajacciens engagés contre le gaspillage alimentaire

10 millions de tonnes, c’est la quantité de nourriture jetée chaque année en France. Au-delà de l’aspect environnemental, ce gaspillage a un coût : 16 milliards d’euros annuels.





Too good To Go, qui connaît un succès croissant en Corse, lutte contre le gaspillage alimentaire. Cette application a pour but de réduire la quantité de nourriture jetée en France chaque année en mettant en relation des commerçants de bouche ayant des invendus et des utilisateurs pouvant récupérer ces invendus en fin de journée à petit prix. À la fin de la journée, le commerçant forme des paniers avec les invendus encore consommables qu’il propose ensuite à moindre coût. Les utilisateurs ont alors l’opportunité en passant par l’application d’acheter ces paniers.

Par l’intermédiaire de cette application, les commerçants ont donc la possibilité d’écouler leurs invendus à des prix défiant toute concurrence et par la même occasion de toucher une nouvelle clientèle. Du côté des utilisateurs, ils évitent la poubelle à de bons produits qu’ils récupèrent à moindre coût.



Au niveau national Too Good To Go a permis de sauver 35 millions de paniers depuis son lancement grâce à son réseau de 26 000 commerçants aux profils variés. À Ajaccio, l’installation de cette application a permis de sauver 50 000 repas depuis avril 2017.



"Je suis ravie de voir que la lutte contre le gaspillage se renforce dans la région" souligne Sarah Chouraqui directrice générale de Too Good To Go lors d’un récent passage à Ajaccio où six nouveaux commerçants ont récemment rejoint l'application : B&L Gourmet, Ethicorse, Le Poseidon, Hola Café, Demana Chez Salima, Carrefour City - Madonuccia.