4e Curra In Cor' di Portivechju : Noël Giordano et Régis Rico main dans la main

Près de trois cent coureurs sur l'ensemble des courses et des catégories ont participé à cette course du bout de l'an dans l'extrême sud.

Ce sont les plus jeunes, à partir des babies jusqu'aux benjamines et benjamins en passant par les éveils et les poussins, qui ont donné le bon tempo à 17 heures avec des courses qui leur étaient réservées.





Le clou du spectacle est intervenu en début de soirée. Un feu d'artifice a annoncé de fort belle manière la course des plus grands qui se déroulait sur deux boucles de quatre kilomètres dans les rues de la Cité du Sel. Après la traditionnelle bénédiction, l'imposant peloton s'est élancé sous le regard d'Abelelah Karroum le champion porto-vecchiais de boxe. Rapidement deux coureurs se sont détachés. Noël Giordano, le tout récent vainqueur du City Trail d'Ajaccio, et le local de l'épreuve Régis Rico.





Ces deux coureurs devaient d'ailleurs franchir ensemble la ligne d'arrivée, alors qu'Elliot Polomé terminait à la troisième place. Chez les féminines Tara Struck de l'ASPV s'imposait devant Marie Collet et Elsa Casadesus. Cette nouvelle édition a, également, permis au milieu sportif d'apporter son soutien à des associations à l'image de Stella Zitellina, Romane Un Pas Après l'Autre et Paul-Toussaint des Mots Pour le Dire, oeuvrant au profit d'enfants touchés par la maladie. La remise des prix en présence du maire de Porto-Vecchio Georges Mela a mis un terme à cette 4e édition.