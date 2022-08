45 000 foyers privés d'électricité en Corse

Au plus fort de l’événement, ce jeudi matin, près de 45 000 clients étaient coupés. La situation reste évolutive jusqu’à ce que le phénomène s’évacue par le nord en fin de matinée

"Toutes nos équipes ainsi que nos prestataires sont dès à présent mobilisés pour établir un premier diagnostic dans des conditions qui restent difficiles.

A cette heure, près de 45 000 clients sont concernés par des coupures d’électricité principalement sur la zone Nord Ouest de l’île."

Les équipes d'EDF et ses prestataires, sont actuellement mobilisés afin d’effectuer un premier diagnostic. Les manœuvres de localisation et de recherche des incidents suivront afin de minimiser les impacts pour les usagers. Les conditions météo ne sont pas stabilisées et ne permettent pas à ce stade de mobiliser des moyens aériens.

Un bulletin de météo spécial est toujours en cours jusqu’à 11 heures. Météo France annonce une amélioration de la situation climatique en début d’après-midi.



"L’ensemble de nos agents et de nos prestataires restent plus que jamais mobilisés pour faire face aux conséquences de ces intempéries, tout en procédant dans le respect des consignes indispensables pour leur sécurité et celle des tiers.



EDF et ses personnels souhaitent manifester leur solidarité pour tous les habitants concernés par ces événements et rappelle qu’il ne faut surtout pas toucher des fils électriques tombés à terre et qu’il convient dans ce cas d’aviser immédiatement les services de dépannage d’EDF en téléphonant au 09 72 67 50 20 " précise EDF dans son communiqué.