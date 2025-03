+4°C d’ici 2100 : quelles conséquences en Corse ?

+2,7°C en 2050 et jusqu’à +4°C en 2100. Selon des prévisions de Météo-France, la France devrait connaître une importante hausse des températures d’ici la fin du siècle, entraînant de nombreuses modifications environnementales. Parmi les régions impactées, la Corse, déjà concernée par le réchauffement climatique, serait touchée de plein fouet par ce phénomène, avec de lourdes conséquences pour la faune et la flore locales. “La Corse pourrait connaître des changements de végétations, et notamment des assèchements, si les façades, comme la façade est, se retrouvent sans eau”, explique Laetitia Hugot, directrice du Conservatoire botanique national de Corse. “Les plantes méditerranéennes se sont adaptées aux sécheresses estivales, mais pas à celles en automne ou en hiver.”



Le changement climatique impacterait également les espèces marines, et modifierait leurs comportements. “Il est déjà possible de constater les effets du réchauffement climatique sur l’île”, indique Michel Marengo, directeur scientifique de la station de recherches sous-marines et océanographiques Stareso. “Certains poissons, qui vivent d’ordinaire dans les eaux chaudes du bassin oriental de la Méditerranée, migrent vers le nord et l’ouest, et se retrouvent dans nos eaux. C’est le cas du poisson-perroquet, qui a été signalé en Corse il y a quelques années, mais aussi du barracuda ou de la dorade coryphène, qui sont de plus en plus présents près de l’île. On le voit aussi au niveau de la flore, avec l’algue Halophila stipulacea, originaire de l’océan Indien et qui se propage en Méditerranée, et notamment en Corse, qui a été observée pour la première fois dans la baie de Calvi il y a deux ans.” Pour Michel Marengo, le changement climatique entraînerait aussi une prolifération des espèces invasives, qui “entreraient en compétition avec les espèces endémiques à la Corse”. C’est notamment le cas du crabe bleu, qui a déjà été repéré à plusieurs reprises le long de la côte orientale, et qui se reproduit en dépit d’autres espèces, comme le crabe vert de Biguglia.