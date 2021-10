39 nouveaux citoyens français accueillis à la préfecture de Haute-Corse

Ils ont des origines et de cultures différentes mais ils étaient tous réunis ce jeudi à Bastia pour partager un moment important pour eux : l’accueil dans la nationalité française par le préfet de Haute-Corse, François Ravier. Deux cérémonies, une le matin et l'autre dans l'après-midi, où 14 nationalités étaient représentées. Issues du Maroc, qui compte le plus grand nombre de personnes naturalisées, de la Tunisie, du Portugal, de la Russie, de la Bosnie, du Sénégal, de l’Ukraine, de l’Algérie, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de la Belgique, du Djibouti, du Bénin, du Togo et de la Pologne, ces personnes ont fait le choix de quitter leur pays pour la France et vivent aujourd'hui en Haute-Corse à Bastia, Corte, Antisanti, Sorbo-Occagnano, Biguglia, Saint-Florent, Rogliano, Penta-Di-Casinca, Oletta, Lucciana, Furiani, Brando, Borgo.



Dans les salons de la préfecture les 39 étrangers d'origine ont donc officiellement acquis la nationalité française : après un spot vidéo d’une dizaine de minutes évoquant les valeurs et la culture française, le préfet a pris la parole pour faire un discours et remettre enfin les décrets de naturalisation.





En Haute-Corse 193 nouveaux français en 2021



Chaque année entre 90 000 et 150 000 personnes obtiennent la nationalité française, 193 nouveaux cette année en Haute-Corse. Il existe trois grands modes d’acquisition : l’acquisition par décret, par déclaration (le plus souvent à la suite d’un mariage avec un Français) et de plein droit pour les jeunes étrangers nés et résidant en France lorsqu’ils deviennent majeurs.